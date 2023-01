Ukrajnai háború

Újabb szankciókkal sújtotta az USA a jelentős nemzetközi bűnszervezetnek minősített Wagner-csoportot

Az Egyesült Államok pénzügyminisztériuma csütörtökön újabb szankciókkal sújtotta az ukrajnai harcokban is jelentős szerepet vállaló, jelentős nemzetközi bűnszervezetnek minősített Wagner orosz katonai magáncéget.



"A Wagner alkalmazottai komoly bűnügyi tevékenységet folytatnak, ideértve tömeges kivégzéseket, nemi erőszakot, gyermekek elhurcolását és fizikai bántalmazásokat a Közép-afrikai Köztársaságban és Maliban" - ismertette állásfoglalásában a pénzügyi tárca.



A büntetőintézkedések keretében zárolják a Wagner Egyesült Államok területén található esetleges vagyonát, illetve megtiltják amerikai állampolgároknak, hogy ügyleteket folytassanak a csoporttal.



Az amerikai pénzügyi tárca ezen felül további szankciókat is kivetett a zsoldoscsapattal szemben, amiért tagjai állítólag részt vettek civilek - különösen nők és gyerekek - elűzésében, valamint kórházak elleni támadásokban a Közép-afrikai Köztársaságban.



Washington mindemellett szankciós listára helyezett olyan jogi személyeket is, amelyeket azzal vádol, hogy támogatják a Wagner tevékenységeit. A lajstromra felkerült az orosz székhelyű Terra Tech részvénytársaság és a kínai Changsha Tianyi Space Science and Technology Research Institute, valamint olyan egyéb cégek és magánszemélyek, akik és amelyek az orosz védelmi iparhoz köthetők.