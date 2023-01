Franciaország

Hozzátartozói fiktív foglalkoztatása miatt elítélték a volt francia igazságügyi minisztert

2023.01.26 19:13 MTI

Három év felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte a párizsi büntetőbíróság csütörtökön Michel Mercier volt francia igazságügyi minisztert, amiért szenátorként fiktív állásban foglalkoztatta a feleségét és az egyik lányát 2005 és 2014 között.



A volt politikust azzal vádolták, hogy szenátorként csak papíron alkalmazta a feleségét és a lányát parlamenti asszisztensként, tényleges munkát a felvett fizetésért nem végeztek.



A 75 éves volt centrista politikust, aki Nicolas Sarkozy államfő kormányában 2010 és 2012 között vezette az igazságügyi tárcát, közpénz elsikkasztásában mondták ki bűnösnek, amiért a szenátorként rendelkezésre álló büdzséjéből 50 ezer eurót utalt át a feleségének 2005 és 2009 között, és több mint 37 ezer eurót az egyik lányának 2012 és 2014 között.



Az igazságszolgáltatás súlyosnak minősítette, hogy Michel Mercier a magánérdekét a közérdek fölé helyezte, és ezért 50 ezer eurós pénzbüntetés megfizetésére is kötelezte, öt évre eltiltotta minden választáson elnyerhető poszttól, és három évre minden állami munkahelytől.



A volt szenátort azért is elmarasztalta a bíróság, mert az egyik parlamenti asszisztensét azután is fizette, hogy már nem dolgozott neki.



A bíróság bűnrészesnek mondta ki Joelle és Delphine Mercier-t, a politikus felségét és lányát is. Az előbbit 18 hónap felfüggesztett szabadságvesztésre és 40 ezer eurós pénzbüntetésre, az utóbbit 12 havi felfüggesztett börtönbüntetésre és 10 ezer eurós pénzbírságra ítélték.



A perben a volt politikus azzal indokolta a lánya 2012 és 2014 közötti foglalkoztatását -, aki egyébként akkoriban Londonban élt és soha nem járt a szenátusban -, hogy kulturális tanácsadóként tevékenykedett mellette. Delphine Mercier azt állította, hogy egy költözéskor kidobott minden olyan dokumentumot, amely a szenátusi munkájával volt kapcsolatos. A bíróság úgy ítélte meg, hogy "ezek a vallomások hiányában vannak minden valószínűségnek".



A vizsgált időszakban még nem volt tiltott hozzátartozót foglalkoztatni parlamenti asszisztensként. A gyakorlat 2017 óta büntetendő.