Ukrajnai háború

Medvedcsuk csapatot állított fel a Zelenszkij rendszerét ellenzőkből Oroszországban

Csapatot állított fel Oroszországban Kijevből érkezett és Ukrajna határain kívül élő társakból Viktor Medvedcsuk, az állampolgárságától és parlamenti mandátumától megfosztott ukrán ellenzéki politikus annak érdekében, hogy hallassa a "másik Ukrajna" hangját a világban, amely nem támogatja a 2014-es kijevi hatalomváltás után létrehozott rendszer "oroszellenes és neonáci nézeteit".



Ezt maga Medvedcsuk maga mondta el az RT orosz állami médiavállalat hírportálján csütörtökön megjelent interjújában, anélkül, hogy konkrét személyeket megnevezett volna. Azt mondta, hogy Kijev állításával ellentétben milliókban mérhető az ukránok száma, akik nem értenek egyet Volodimir Zelenszkij elnök tetteivel, és akiknek közös eszmék alatt kellene összefogniuk. Úgy vélekedett, hogy az ország jövőjéről csak akkor lehet beszélni, ha Ukrajna felhagy a militarizmussal, és feladja azt a szerepét, hogy a Nyugat érdekeit szolgáló katonai akciók kísérleti terepe legyen.



A politikus azt állította, hogy Zelenszkijre Nagy-Britannia sokkal jelentősebb befolyást gyakorol, mint az Egyesült Államok vagy a Nyugat egésze. Mint mondta, London "ragadta meg a befolyás, a kormányzás gyeplőjét Ukrajnában". Medvedcsuk szerint Zelenszkij és környezetének tagjai biztosak abban, hogy "bármi történjék is Ukrajnában, bármikor elhagyhatják az országot", amelyet "hídfőállásnak engedtek át az Oroszország és a Nyugat közötti konfrontációhoz".



Medvedcsuk egyebek között azt állította, hogy a mai Ukrajna nem független és szuverén ország, mert 2014 óta teljesen a Nyugat, az Egyesült Államok és Nagy-Britannia irányítása alá került, továbbá nem szociális és jogállam, mert a bírósági és alkotmányos rend figyelmen kívül hagyásával, törvénytelenül záratnak be tömegtájékoztatási eszközöket, azokat pedig, akik más álláspontot vallanak, megsemmisítik.



"Ma Ukrajna ténylegesen nem létezik. Nincs ilyen állam. Alkotmányjogi szakértő vagyok. Az alkotmány kimondja, hogy Ukrajna független, szuverén, demokratikus, jog- és szociális állam. Ezek közül a követelmények közül ma egyik sem felel meg annak a státusznak, amellyel Ukrajna valójában rendelkezik" - állította a politikus.



Medvedcsuk, akinek egyik lányának Vlagyimir Putyin orosz elnök a keresztapja, korábban az Ukrajnában betiltott Ellenzéki Platform - Az Életért párt politikai tanácsának vezetője volt. Zelenszkij elnök tavaly április 12-én jelentette be, hogy letartóztatták hazaárulás és a háborús törvények megsértésének vádjával. Egyes ukrán sajtóforrások állítása szerint Kijev orosz kézre kerülése esetén oroszbarát kormányt alakíthatott volna.



Medvedcsuk szeptember végén, fogolycsere keretében hagyhatta el Ukrajnát. Zelenszkij január 11-én fosztotta meg az ukrán állampolgárságától, később a parlament a mandátumától is.

Az ukrán alkotmány 25. cikke értelmében egyébként ukrán állampolgár nem fosztható meg az állampolgárságától, nem utasítható ki Ukrajnából és nem adható ki más államnak. Medvedcsuk az RT-interjúban állította, hogy soha nem volt orosz állampolgárságár, amire hivatkozva ez a retorziót alkalmazták vele szemben.