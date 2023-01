Koronavírus-járvány

Spanyolországban hamarosan megszűnik a kötelező maszkviselés a tömegközlekedésben

Spanyolországban hamarosan megszűnik a kötelező maszkviselés a tömegközlekedési eszközökön, a kormány február 7-i ülésén dönt a szaktárca javaslatáról - jelentette be a spanyol egészségügyi miniszter csütörtökön Madridban.



Carolina Darias újságíróknak elmondta: a járványügyi adatok olyan kedvező helyzetet mutatnak, amely lehetővé teszi ezt a lépést. "Epidemiológiai szempontból minden mutató terén nagyon stabil a helyzetünk" - fogalmazott.



Hozzátette: az egészségügyi és szociális intézményekben, valamint a gyógyszertárakban továbbra is viselni kell a maszkot.



Spanyolországban a koronavírus-járvány miatt 2020 nyarán tették kötelezővé a maszkviselést. A korlátozást szabadtéren tavaly februárban szüntették meg, két hónappal később pedig a zárt nyilvános helyek is mentesültek az előírás alól.



A dél-európai országban a járvány kezdete óta 13,7 millió esetben diagnosztizálták a fertőzést, amelynek következtében több mint 118 ezer vesztette életét.



A koronavírus elleni vakcina legalább két dózisát az oltható, 12 évnél idősebb lakosság 92,6 százaléka, több mint 39 millió ember kapta meg.