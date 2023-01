Ukrajnai háború

Scholz: Németország hangolja össze az ukrán Leopard harckocsi-zászlóaljak felállítását

A német kancellár telefonon tárgyalt Volodomir Zelenszkij ukrán elnökkel az orosz agresszió elleni védekezés állásáról és a német támogatásról. 2023.01.25 15:39 MTI

A német szövetségi kormány hangolja össze az ukrán hadsereg megerősítését két harckocsi-zászlóaljjal, amelyek német Leopard 2 harckocsikból állnak majd - jelentette be Olaf Scholz kancellár szerdán a szövetségi parlamentben (Bundestag).



A kancellár elmondta, hogy szerdán telefonon tárgyalt Volodomir Zelenszkij ukrán elnökkel az orosz agresszió elleni védekezés állásáról és a német támogatásról.



A segítség újabb részeként Németország nem csupán egy századnyi - 14 darab - Leopard 2 A6 típusú harckocsit küld, hanem összehangolja az Ukrajnát ugyancsak Leopardokkal támogató partnerek tevékenységét. A csomaghoz németországi kiképzés, valamint lőszer, szállítás és karbantartás is tartozik - tette hozzá Olaf Scholz.



Kiemelte: sok németet aggodalommal tölthet el a német harckocsikról szóló döntés, de bízhatnak a kormányban, amely továbbra is csak a partnereivel együttműködve támogatja Ukrajnát, és gondoskodik arról, hogy a NATO ne kerüljön háborúba Oroszországgal.



A szociáldemokrata (SPD) politikus az azonnali képviselői kérdések és kormányfői válaszok órájában egy független képviselő azon kérdésére, hogy hol van Ukrajna német katonai támogatásának határa, és előfordulhat-e, hogy Németország vadászgépekkel vagy csapatokkal segíti az ukrán erőket, kijelentette, hogy ez nem fordulhat elő.



Kifejtette: a kormány már akkor rögzítette, hogy harci repülőkkel nem támogatja Ukrajnát, amikor a háború elején az Ukrajna feletti repüléstilalmi övezet esetleges kijelöléséről folytattak nemzetközi egyeztetést, az pedig a NATO és Oroszország közvetlen összeütközésének elkerülését célzó törekvésekből következik, hogy NATO-katonák, és így német katonák sem vesznek részt a háborúban.



A kormányoldalhoz - az SPD, a Zöldek és a liberálisok (FDP) frakciójához - tartozó felszólalók mind üdvözölték, hogy a kormány a partnereivel egyeztetve az egykori Szovjetunióban gyártott harckocsik után modern nyugati harckocsikkal is segíti Ukrajnát. A legnagyobb ellenzéki erő, a CDU/CSU jobbközép pártszövetség részéről is üdvözölték a döntést, de bírálták az előkészítés heteiben folytatott vitákat, amelyek álláspontjuk szerint kárt okoztak Németországnak.



A CDU/CSU-tól jobbra álló Alternatíva Németországnak (AfD) szerint Olaf Scholz Ukrajna támogatásával letér a nagy szociáldemokrata elődök, Willy Brandt és Helmut Schmidt által kijelölt útról, amely az orosz nép iránti közeledés, a kapcsolatok elmélyítése és a megbékélés felé vezetett. A kancellár ezzel kapcsolatban rámutatott, hogy nem ő, hanem a szomszédos államra rárontó orosz elnök, Vlagyimir Putyin szakított ezzel a hagyománnyal.