Hollandia

Felmérés: a 40 év alatti hollandok 23 százaléka kételkedik abban, hogy a holokauszt megtörtént

Az 1980 után született hollandiai lakosok közel 23 százaléka úgy véli, hogy a holokauszt csupán egy "mítosz", illetve azon a véleményen van, hogy a meggyilkolt zsidó emberek száma erősen eltúlzott - írta szerdán az NlTimes hírportál, a Németországgal Szembeni Zsidó Anyagi Követelések Konferenciájának (Claims Conference) felmérésére hivatkozva.



A holokauszttúlélők jogait védő nemzetközi szervezet korábban az Egyesült Államokban, az Egyesült Királyságban, Franciaországban, Ausztriában és Kanadában végezte el a felmérést, Hollandiában múlt év decemberében 2000 embert kérdeztek meg. "A kutatás eredményei Hollandiában voltak a legsokkolóbbak" - közölte a Claims Conference.



A hollandiai válaszadók 54 százaléka, nem volt tisztában azzal, hogy 6 millió zsidó ember vesztette életét a holokauszt során, továbbá 29 százalékuk úgy véli, hogy a halálos áldozatok száma nem éri el a kétmilliót. A Claims Conference azt is riasztónak nevezte, hogy a 40 év alatti válaszadók 22 százaléka elfogadhatónak tartja a neonáci nézeteket. A megkérdezettek több mint háromnegyede fontosnak tartja a holokausztról szóló oktatást az iskolákban, de ez az arány a többi vizsgált országban magasabb.



"Döbbenetes, hogy egyes hollandok úgy vélik, a holokauszt nem történt meg, vagy, hogy az áldozatok számát erősen eltúlozták. Az is aggasztó, hogy a válaszadók egy kis csoportja úgy véli, hogy Anne Frank naplója hamisítvány" - nyilatkozta Kees Ribbens, a hollandiai Háborús, Holokauszt és Népirtás Tanulmányok Intézetének munkatársa.



Ribbens "megdöbbentőnek" tartja azt is, hogy minden hatodik hollandiai lakos azt hiszi, hogy Anne Frank búvóhelyén, a "hátsó traktusban" halt meg, és nem tudta, hogy koncentrációs táborba hurcolták, ahol az életét vesztette. "Sokkolónak" nevezte, hogy körülbelül minden harmadik válaszadó úgy véli, a nem zsidó származású hollandokat ugyanúgy megsemmisítették a második világháborúban, mint zsidó honfitársaikat. Különösen komoly aggodalomra ad okot Ribbens szerint, hogy a felmérésben résztvevők között vannak olyanok is, akik úgy gondolják, hogy "a holokauszt akár ma is megismétlődhet Hollandiában."



Dilan Yesilgöz holland igazságügyi miniszter "sokkolónak és rendkívül aggasztónak" nevezte a felmérés eredményeit. "Sokat kell tennünk még ezen a téren, és a lehető leggyorsabban" - írta a Twitteren megosztott bejegyzésében.



A legutóbbi hasonló jellegű felmérést Hollandiában 2018-ban végezték, abból az derült ki, hogy a megkérdezett 1500 fiatal egyharmada nem tudta, mit jelent a holokauszt fogalma.