Ukrajnai háború

Németország Leopard 2 harckocsikat küld Ukrajnának

Első lépésként egy századnyi, vagyis 14 darab Leopard 2 A6 típusú harckocsit adnak át a német hadsereg állományából. 2023.01.25 12:37 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Németország Leopard 2 harckocsikkal is segíti Ukrajnát az orosz támadás elleni védekezésben - közölte a szövetségi kormány szóvivője szerdán.



Steffen Hebestreit közleménye szerint a szerdai berlini kormányülésen hozott döntés alapján első lépésként egy századnyi, vagyis 14 darab Leopard 2 A6 típusú harckocsit adnak át a német hadsereg (Bundeswehr) állományából.



A támogatás azt szolgálja, hogy az ukrán hadsereg minél gyorsabban felállíthasson két zászlóaljat a német gyártmányú harckocsikból. Ehhez más országok is átadnak ilyen járműveket Ukrajnának, amihez megkapják a német kormány engedélyét.



Olaf Scholz kancellár kiemelte, hogy a döntés megfelel a kormány eddig is követett alapelvének, miszerint Németország a partnereivel szorosan együttműködve segíti Ukrajnát az orosz agresszió elleni védekezésben - áll a közleményben.



A világ legerősebb és legmodernebb harckocsijának számító Leopardok használatára Németországban képeznek ki ukrán katonákat. A támogatási csomaghoz a járművek és a kiképzés mellett lőszer, szállítás és karbantartás is jár - tették hozzá.



Elsőként, január közepén a lengyel kormány jelentette be, hogy ugyancsak 14 darab Leopard 2-vel is támogatná Ukrajnát, ha más országok követik példáját. A német sajtóban közölt elemzések szerint Németország mellett Finnország, Svédország, Hollandia, és akár Spanyolország és Portugália is csatlakozhat a lengyel kezdeményezéshez, az Egyesült Államok pedig ugyancsak a legmodernebb harckocsijából, az M1 Abrams típusból adhat át jelentős számú darabot Ukrajnának.



A német kormánynak a hadiipari exportról szóló szabályok miatt nemcsak arról kellett döntenie, hogy kaphat-e Ukrajna Leopardokat a Bundeswehrtől, hanem arról is, hogy engedélyezi-e más országoknak a német gyártótól vásárolt harckocsik továbbadását. A döntést hetekig folytatott belső egyeztetés és nyilvános vita előzte meg.



Andrij Melnyik ukrán külügyminiszter-helyettes, korábbi berlini nagykövet az ntv német hírtelevíziónak nyilatkozva hangsúlyozta, hogy a védekezés támogatása modern nyugati harckocsikkal csak a számos szükséges lépés egyike, és következő lépésként az ukrán haditengerészetet is meg kell erősíteni.



Ukrajnának hadihajókra és tengeralattjárókra is szüksége van nyugati támogatóitól, hogy megvédhesse igen hosszú fekete-tengeri partvonalát és megakadályozhassa az újabb orosz tengeri támadásokat - mondta a diplomata.



Hozzátette: a háborúnak még messze nincs vége, Oroszország "nagyon erős ellenfél", és hadiipara "teljes gőzzel termeli a fegyvereket".