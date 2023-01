Demonstráció

Olaszországban megkezdődött a benzinkutasok sztrájkja

Az olaszországi üzemanyag-állomások egy része huszonnégy, mások negyvennyolc órán át tartanak zárva a kedd este megkezdődött sztrájk miatt, melyet a benzinkutak üzemeltetői a kormány energiapolitikájával szemben hirdettek meg.



A városokban kedd este héttől, az autósztrádákon este tíz órától indult a sztrájk, amely egyes kutaknál szerda estig, másoknál csütörtök estig tart.



A kutak üzemeltetőit tömörítő szakszervezetek többsége az eredetileg meghirdetett negyvennyolc órás munkabeszüntetéshez ragaszkodott, a Faib Confesercenti érdekképviselethez tartozó dolgozók viszont megfelezték a sztrájk idejét.



A minimális szolgáltatás garantálására a városokban a benzinkutak tizenkét és fél százaléka a sztrájk alatt is üzemel, az autósztrádákon pedig minden száz kilométeren biztosítani kell egy nyitva tartó állomást.



A benzinkutasok és a kormány közötti feszültség év eleje óta tart: a Giorgia Meloni vezette kormány január elsejével eltörölte azt az adókedvezményt, amelyet az ukrajnai háború kirobbanása után vezettek be.



Tavaly februárban az üzemanyag árából az állam literenként harminc eurócentet vállalt át, majd ősztől a kedvezményt a felére csökkentette. Az új kormány úgy döntött, véget vet az üzemanyagárak támogatásának, és segítséget inkább közvetlenül a családoknak és vállalkozásoknak nyújt.



Így január elsejétől a benzin és gázolaj literenkénti ára megközelítette és túl is lépte a két eurót. A kormány spekulációval vádolta meg a kutak fenntartóit, az üzemeltetők azonban elutasították, hogy őket tegyék felelőssé.



A kormány törvényrendeletet fogadott el, miszerint a kutakon, a kijelzőkön látható literenkénti ár mellett fel kell tüntetni azt az országos átlagárat is, melyet a környezeti tárca naponta kalkulál. Ezt az előírást az üzemanyag-állomások jelentős része nem tartotta tiszteletben.