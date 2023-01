Ukrajnai háború

Több magas rangú ukrán tisztségviselő is bejelentette lemondását

Több magas rangú ukrán tisztségviselő is bejelentette távozását tisztségéből kedden, miután a sajtó nyilvánosságra hozta, hogy túlzó áron vásároltak ellátmányt a hadsereg számára - közölték a hatóságok.



A távozók között van Vjacseszlav Sapovalov védelmi miniszterhelyettes, aki a fegyveres erők logisztikai támogatásáért felelt, valamint Kirilo Timosenko, az elnöki adminisztráció helyettes vezetője és Olekszij Szimonenko főügyészhelyettes.



Volodimir Zelenszkij hétfő esti videobeszédében jelezte, hogy a héten személyi változások lesznek a kormányban, a régiókban és a biztonsági erők különböző szintű vezetői posztjain korrupciós vádak miatt. Ezek közül, mint mondta, néhányat már végre is hajtottak, míg mások hamarosan következnek.



Ez utóbbi tisztségviselő távozását a főügyészség is megerősítette a honlapján olvasható közleményben.



Az Ukrajinszka Pravda hír- és elemző honlap szerint lemondhatnak tisztségükről Szumi és Dnyipropetrovszk megyék vezetői, Dmitro Zsivicsenko és Valentin Reznyicsenko, valamint a Kijev által ellenőrzött Zaporizzsjai és Herszon megyék vezetői, Olekszandr Sztaruh és Jaroszlav Janusevics is.



A múlt héten, január 17-én egy másik vezető tisztségviselő, Olekszij Aresztovics közölte, hogy benyújtotta lemondását az ukrán elnöki hivatal vezetőjének tanácsadói posztjáról. Azt mondta, azért tette ezt, hogy "példát mutasson a civilizált viselkedésből".