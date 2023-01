Újabb halálos lövöldözés Kaliforniában

Újabb lövöldözés volt Kaliforniában, ezúttal hétfőn, San Francisco közelében két helyszínen hét embert ölt meg feltehetően ugyanaz az elkövető - jelentette a helyi média hatósági közléseket idézve.



San Mateo megye seriffjének hivatala, amelyhez Half Moon Bay városa tartozik, ahol a súlyos bűncselekményeket elkövették, a Twitter közösségi oldalon arról számolt be, hogy a gyanúsítottat őrizetbe vették. A lakosság már nincs veszélyben.



A seriff hivatala korábban azt írta, hogy a rendőrök egy több emberéletet követelő lövöldözésre reagáltak.



Az ABC és az NBC helyi tévécsatornák közlése szerint két közeli farmon történt lövöldözés. Az ABC szerint egy nyolcadik áldozat súlyosan megsebesült. Egy helyi tisztviselő közlése szerint az áldozatok kínai mezőgazdasági munkások.



A két tévécsatorna bemutatta, ahogy őrizetbe vették a Zhao Chunliként azonosított, 67 éves férfit. A felvételek szerint egy mellényt és világosszürke sapkát viselő ázsiai férfit bilincseltek meg, majd több rendőr elvezette.



Az NBC szerint a férfit a Half Moon Bay-i rendőrőrs parkolójában vették észre a járművében, és egy fegyvert találtak az autójában.

