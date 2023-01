Ukrajnai háború

Német külügyminiszter: az EU-nak mindent meg kell tennie azért, hogy Ukrajna nyerje meg a háborút

"Az orosz rezsim egész Ukrajnát támadja, Putyin orosz elnök még 11 hónap után sem mondott le az ország elpusztítására irányuló gyilkos tervéről". 2023.01.23 12:56 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az európai uniós tagállamoknak és nemzetközi partnereiknek együttesen meg kell próbálniuk mindent megtenni annak érdekében, hogy Ukrajna megnyerje az Oroszország elleni háborút - jelentette ki Annalena Baerbock német külügyminiszter hétfőn Brüsszelben, az EU-tagállamok külügyminisztereinek tanácskozására érkezve.



Hangsúlyozta: "fontos, hogy nemzetközi közösségként mindent megtegyünk annak érdekében, hogy Ukrajna győzzön, és az ukrán népnek újra legyen joga ahhoz, hogy szabadságban és békében éljen".



"Az orosz rezsim egész Ukrajnát támadja, (Vlagyimir) Putyin orosz elnök még 11 hónap után sem mondott le az ország elpusztítására irányuló gyilkos tervéről" - jelentette ki.



Annalena Baerbock nem válaszolt arra az újságírói kérdésre, miszerint Berlin valóban készen áll-e arra, hogy engedélyezze a világ legerősebb harckocsijának számító Leopard típus Ukrajnába szállítását. A külügyminiszter vasárnap esti nyilatkozatában arról beszélt, hogy nem érkezett még kérés a szövetségi kormányhoz a külföldön értékesített Leopard harckocsik Ukrajnába szállításáról, de ha érkezne, akkor nem állnának a kezdeményezés útjába.



A hadiipari exportról szóló német jogszabályok szerint a szövetségi kormány engedélyével lehet külföldön értékesített német harckocsit átadni harmadik országnak. Az elmúlt napok nyilatkozataiból az derül ki, hogy Olaf Scholz kancellár kormányától nemcsak jóváhagyást várnak az ilyen kezdeményezésekhez, hanem azt is, hogy a német hadseregtől is adjanak át Leopardokat Ukrajnának.



A lett külügyminiszter, Edgars Rinkevics ezzel kapcsolatban úgy nyilatkozott hétfőn, hogy nincs jó érv, amely megmagyarázná a harckocsik szállításának feltartóztatását. Véleménye szerint az az indok, hogy ez tovább fokozná a háborús feszültségeket, nem lehet kifogás, mert maga Oroszország teszi éppen ezt.



Gabrielius Landsbergis litván külügyminiszter is azon az állásponton van, hogy a tankok szállításával nem lenne szabad tovább várni. Urmas Reinsalu észt külügyminiszter szerint Németországnak mint "Európa motorjának" különös felelőssége van Ukrajna támogatásában. Luxemburgi kollegájuk, Jean Asselborn azt mondta, hogy Oroszország megnyerheti a háborút, ha az európaiak "nem segítenek Ukrajnának azzal, amire most szüksége van".



Josep Borrell kül-és biztonságpolitikáért felelős uniós képviselő hétfőn reményét fejezte ki, hogy a külügyminiszterek elfogadják azt a javaslatot, miszerint az EU újabb 500 millió euró értékű katonai segélyt küld Kijevnek.