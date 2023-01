Ukrajna

Menesztették az ukrán infrastrukturális miniszter korrupcióval vádolt helyettesét

Menesztették vasárnap Vaszil Lozinszkijt, az ukrán infrastrukturális, közösségi és területfejlesztési miniszter korrupcióval vádolt helyettesét - jelentette be Olekszandr Kubrakov tárcavezető.



"Az országos korrupcióellenes hivatal (NABU) és a korrupcióellenes különleges ügyészség (SzAP) munkatársai meghiúsították és felszámolták egy költségvetési források sikkasztásával foglalkozó szervezett bűnözői csoport tevékenységét. A bűnözők között volt az ukrán infrastrukturális, közösségi és területfejlesztési miniszter helyettese" - emelte ki Olakszandr Kubrakov, akit az UNIAN ukrán hírügynökség idézett.



A tavaly összevont minisztériumok vezetője szerint Vaszil Lozinszkijt 400 ezer dolláros kenőpénz elfogadása során tetten érték. Ezt a pénzt - a miniszterelnök-helyettesi tisztséget is betöltő Olekszandr Kubrakov szerint - Vaszil Lozinszkij berendezések és műszaki eszközök túlzott árakon történő beszerzésére vonatkozó szerződések megkötésében játszott közreműködéséért kapta. Hozzátette, hogy maga a bűncselekmény 2022 szeptemberében történt.



A NABU szerint a történtek fontos szereplője volt Lozinszkij miniszterhelyettes, akit beépített emberek buktattak le



Facebook-oldalán Olekszandr Kubrakov közölte azt is, hogy utasítást adott a minisztérium folyó projektjeinek ellenőrzésére, ideértve a költségvetési vagy külföldi támogatásban részesülő projekteket is.