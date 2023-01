Háború

Kijev sztárzsoldosa azzal fenyegetőzött, hogy porig égeti az ukrán hadsereget

Egy hírhedt ausztrál tévésztár, aki csatlakozott Ukrajna Nemzetközi Légiójához, zsarolta a kijevi katonai parancsnokokat, miközben ellenállt több olyan kísérletnek, amely arra irányult, hogy kirúgják a légióból - derül ki a Daily Mail által szombaton közzétett felvételekből.



A titokban rögzített felvételekből úgy tűnik, hogy Emese Fajk, aki azután lett az idegenlégió kommunikációs igazgatója, hogy egy televíziós valóságshowban elkövetett csalási botrányt követően elmenekült Ausztráliából, azzal fenyegetőzött, hogy káros információkat szivárogtat ki az ukrán hadseregről, ha kirúgják.



A felvételek tanúsága szerint ennek elkerülése érdekében megzsarolta Andrej Ordinovics ukrán tábornokot, aki a "Zeusz" fedőnevet viselte. Azt mondta, hogy az ukrán tisztviselők "ki akarták toloncolni őt dezertálás miatt" és "fel akarták bontani a szerződését".



Fajk kifejtette, hogy egyetlen szerencséje az volt, hogy előtte beszélt 'Zeusszal', és nem tudtak hozzá érni. "Azt mondtam neki, hogy ha bajom esik, akkor nyilvánosságra hozok mindent, amit tudok, és hogy miért távolítanak el". Azt hangoztatta, hogy ha elkezdene beszélni arról, amit látott, "az porig égetné az ukrán hadsereget".



Fenyegetőzött, hogy a kiszivárogtatás "nagyon káros lenne az ukrán hadseregre nézve, ha nyilvánosságra kerülne: a korrupció, az eltűnő sz*r, a külföldiekkel való bánásmód... ha elkezdek erről beszélni, a hadseregnek annyi".



Ráadásul a lap által látott "bizalmas dossziék" szerint állítólag az ex-tévésztár áll a 2,5 millió dollár értékű orvosi felszerelések eltűnése mögött is. A dokumentumok azt is állítják, hogy olyan adományokat lopott el, amelyeket Ukrajna támogatására szántak az Oroszországgal való konfliktusában.



Fajkot világszerte többször vádolták már csalással, legutóbb azzal, hogy egy ausztrál valóságshow, a "The Block" című műsor árverésén sikertelenül próbált meg vásárolni egy 4,2 millió dolláros házat, állítólag banki átutalásokról szóló hamis bizonylatok bemutatásával.