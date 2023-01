Háború

Milliárdok nyomát vesztette el a Pentagon

Az amerikai hadsereg a szövetségi kormányzat teljes vagyonának csaknem kétharmadát teszi ki, de borzalmasan rosszul tartja számon, különösen a vállalkozóknak biztosított vagyontárgyakat - derül ki a Kormányzati Elszámoltatási Hivatal (GAO) e héten közzétett jelentéséből.



A GAO olyan dolgokat vizsgált meg, mint például "lőszerek, rakéták, torpedók, alkatrészek" és kapcsolódó tárgyak, amelyeket a védelmi minisztérium karbantartásra, módosításra vagy felújításra biztosít a vállalkozóknak. Ennek a "kormány által berendezett vagyontárgynak" (Government-Furnished Property, GFP) az értékét 2014-ben több mint 220 milliárd dollárra becsülték, de jelenleg "ismeretlen" - jelentette a GAO.



A védelmi minisztérium megpróbálta felkutatni ezeket a vagyontárgyakat, és 2019 májusában kiadott egy memorandumot "részletes útmutatással" arról, hogy hogyan tegye ezt. A GAO szerint azonban a memorandumot nem terjesztették megfelelően, terminológiája zavaros volt, a vezetés nem követte nyomon, és az alárendelt ügynökségek "logisztikai nehézségeket tapasztaltak a kért adatok azonosítása és rendelkezésre bocsátása során".



Legutóbbi pénzügyi jelentésében a Pentagon 3,2 billió dolláros vagyonról számolt be, ami a szövetségi kormányzat teljes vagyonának mintegy 65 százaléka. Az éves ellenőrzésen is megbukott tavaly novemberben, immár ötödik alkalommal egymás után.



A GFP kérdése évtizedek óta probléma. A Pentagon eredetileg még 2001-ben ígérte meg, hogy foglalkozik vele, de azóta is csak mellébeszél - mutatott rá a GAO. Jelenleg a DoD azt reméli, hogy valamikor 2026-ra lesz megoldás. Eközben a kongresszus a decemberben elfogadott átfogó kiadási tervezet részeként 858 milliárd dolláros katonai költségvetést hagyott jóvá - ami 10%-os növekedést jelent 2022-hez képest.



A GAO-jelentés akkor készült, amikor az USA újabb katonai segélycsomagot készül bejelenteni Ukrajnának. Washington csak az elmúlt évben több mint 100 milliárd dollárt költött a kijevi kormány támogatására, miközben elhárította az eszközök felügyeletére vonatkozó követeléseket.



Mike McCord, a Pentagon számvevője novemberben azt mondta az újságíróknak, hogy az ukrajnai konfliktus "tanulságos pillanatot" jelent a katonai felszerelések elszámolásával kapcsolatban, és "remek példának nevezte, miért fontos", hogy ezeket a dolgokat jól csináljuk.



Az ellenőrzési folyamatnak "segítenie kell abban, hogy ne legyenek olyan problémáink, hogy valami olyan szerepel a nyilvántartásunkban, ami a valóságban nem létezik, vagy hogy ne legyenek nagy eltérések" - mondta akkor McCord a Defense News szerint.