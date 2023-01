Több embert meglőttek egy kaliforniai ünnepségen - videó

Tömeges lövöldözés történt a kaliforniai Monterey Parkban szombat este a holdújévi ünnepségek alatt. Bár a rendőrség még nem közölt részleteket az áldozatokról, médiajelentések szerint legalább 10 halott és 16 sebesült van.



A helyi média szerint az incidens este fél 11 után történt. A rendőrséget azután hívták ki, hogy bejelentést kaptak egy éppen zajló lövöldözőről a Los Angeles keleti részén található 122 West Garvey Avenue közelében. A hatóságok egyelőre nem közölték a halottak és sebesültek pontos számát.



A közösségi médiában közzétett videókon látható, ahogy az elsősegélynyújtók a helyszínre sietnek, valamint ahogy több embert kórházba visznek.



Nem volt azonnal világos, hogy a lövöldözőt őrizetbe vette-e a rendőrség, vagy még mindig szabadlábon van.



Az egyik helyi üzlettulajdonos a Los Angeles Timesnak elmondta, hogy a lövések eldördülése után három ember rohant be az éttermébe, és azt mondták neki, hogy zárja be az ajtókat. Azt mondták, hogy a gyanúsított egy férfi volt, akinél automata fegyvernek látszó tárgy volt.



A tragédia akkor történt, amikor délután több tízezer ember gyűlt össze a kínai újév alkalmából rendezett kétnapos fesztiválra.

🚨#BREAKING: Mass shooting with reports of multiple victims Dead

⁰📌#MontereyPark | #CA



Currently multiple authorities are responding to a mass shooting in Monterey Park with reports of 16 people have been shot with unconfirmed reports 10 fatalities this is still developing pic.twitter.com/4XUwRwaibf