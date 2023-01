Baleset

Juhnyájba rohant egy vonat Brassó megyében

Juhnyájba rohant egy vonat pénteken délután az erdélyi Brassó megyében, a balesetben a juhász is életét vesztette - számolt be a News.ro román hírügynökség.



A baleset Prázsmár település határában történt, helyi idő szerint fél ötkor. A juhnyájat a Bukarest-Marosvásárhely útvonalon közlekedő személyvonat találta telibe, amikor a prázsmári állomást elhagyva a háromszéki Uzon felé tartott.



A Brassó megyei rendőrség közölte, hogy a vizsgálatok szerint a juhászt váratlanul érte a vonat érkezése, épp átkelőben volt a nyájával a sínpáron. A vonatbalesetben a férfi életét vesztette, és mintegy húsz állat is elpusztult - írta a hírügynökség.