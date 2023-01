Háború

Zelenszkij szerint Putyin már nem él

Vlagyimir Zelenszkij ukrán elnök azt állította, hogy nem biztos abban, hogy Vlagyimir Putyin valóban az orosz elnöki tisztséget tölti be, vagy egyáltalán él-e még. A Kreml elutasította a megjegyzést, mint az csak Zelenszkij vágyálmának kifejeződése.



Oroszország és Putyin "nagy probléma" Zelenszkij számára, ezért természetes, hogy "jobban szeretné, ha sem Oroszország, sem Putyin nem létezne" - mondta Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője csütörtökön újságíróknak.



"Nem vagyok biztos abban, hogy az orosz elnök, aki időnként megjelenik a televízióban, valójában Putyin" - mondta az ukrán vezető.



"Abszolút nem tudom, hogy él-e, hogy ő hozza-e a döntéseket, vagy valaki más" - tette hozzá Zelenszkij, azt találgatva, hogy Oroszországban kollegiális kormányzás lehet.



A megjegyzésre akkor került sor, amikor az ukrán vezető azt állította, hogy csak is Oroszország hibája, hogy nem enyhült a Moszkvával való feszültség és a háború alatt is rendre elmaradnak a tárgyalások.



Szergej Lavrov orosz külügyminiszter szerdán úgy értékelte, hogy Zelenszkij és kormánya nem hozhat szabadon külpolitikai döntéseket, és az ország egy Oroszország elleni nyugati proxy-háború túsza.



"Zelenszkijjel nem lehet tárgyalni, már csak azért sem, mert törvényesen megtiltott minden tárgyalást az orosz kormánnyal" - mutatott rá.



Zelenszkij megjegyzései mintha egy népszerű összeesküvés-elméletre utaltak volna, amely szerint az orosz kormány számos Putyin hasonmást alkalmaz, hogy különböző rendezvényeken helyettesítsék őt. A szélsőséges változat azt állítja, hogy az "igazi" Putyin már rég halott, és Oroszországot egy bábjátékosokból álló összeesküvés irányítja.



Az ukrán kormány egyes tisztviselői láthatóan bizonyos mértékig életképesnek tartják ezt az elképzelést. Kirill Budanov, aki az ukrán katonai hírszerző szolgálatot vezeti, egy júliusi interjúban azt állította, hogy a hónap elején egy hasonmás utazott Iránba Putyin helyett. Nem szolgáltatott azonban bizonyítékot az állítás alátámasztására.