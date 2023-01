Háború

A CIA vezetője tájékoztatta Zelenszkijt Oroszország következő lépéseiről

William Burns CIA-igazgató csendben ellátogatott az ukrán fővárosba, hogy titkos megbeszélést folytasson Vlagyimir Zelenszkij elnökkel és a hírszerző apparátussal - jelentette több hírügynökség. A washingtoni hírszerzési elemzések megosztása mellett a tisztviselő állítólag arra is figyelmeztetett, hogy az amerikai katonai támogatás a következő hónapokban csökkenhet a republikánusok ellenkezése közepette, akik nemrég átvették az irányítást a kongresszusban.



Burns valamikor a múlt hét végén érkezett Kijevbe, és megvitatta "várakozásait azzal kapcsolatban, hogy Oroszország mit tervez katonailag az elkövetkező hetekben és hónapokban", hangsúlyozva "a pillanat sürgősségét a harctéren" az ukrán erők számára - írja a Washington Post.



"Burns igazgató Kijevbe utazott, ahol találkozott az ukrán hírszerzés munkatársaival, valamint Zelenszkij elnökkel, és megerősítette, hogy továbbra is támogatjuk Ukrajnát az orosz agresszió elleni védelemben" - mondta egy meg nem nevezett amerikai tisztviselő a Reutersnek adott nyilatkozatában.



A megbeszélések során ukrán tisztviselők állítólag aggodalmukat fejezték ki az amerikai támogatással kapcsolatban, és megkérdezték, hogy meddig számíthatnak a támogatás folytatására. Burns állítólag elismerte, hogy "egy bizonyos ponton nehezebb lesz a támogatás", mivel a republikánusok ismét többségben vannak a képviselőházban, mivel számos konzervatív törvényhozó egyre kritikusabbá vált az amerikai nagylelkűséggel szemben.



Hivatalba lépése óta Joe Biden elnök több mint 27 milliárd dollár közvetlen katonai támogatást engedélyezett Kijevnek, a legutóbbi 2,5 milliárd dolláros segélycsomagot csütörtökön hagyták jóvá.



A múlt heti út nem Burns egyetlen ukrajnai látogatása volt az elmúlt évben, hiszen 2022 januárjában - hetekkel azelőtt, hogy Oroszország csapatokat küldött a szomszédos államba -, majd novemberben is találkozott Zelenszkijjel. Azt mondják, hogy "megbecsült személyiség" a kijevi tisztviselők körében a hírszerzési tájékoztatói miatt, amelyek között szerepeltek figyelmeztetések az ukrán vezető elleni merényletre irányuló tervekre és információk Oroszország katonai terveiről.



Szergej Lavrov orosz külügyminiszter szerint Burns tavaly novemberben Törökországban, Kijev látogatásával nagyjából egy időben találkozott Szergej Nariskinnel, a moszkvai Külföldi Hírszerző Szolgálat (SVR) vezetőjével is. Bár Lavrov szerint a megbeszélések során "nem történtek kinyilatkoztatások", megjegyezte, hogy a találkozóra Biden kérésére került sor. Naryshkin eközben azt mondta, hogy kész a hét elején egy újabb tárgyalási fordulóra Burnsszel, feltéve, hogy a két fél meg tud állapodni a részletekben.

A CIA-igazgatói pályafutását megelőzően a diplomata Burns korábban Barack Obama elnök alatt az Egyesült Államok oroszországi megbízottja volt. Nagykövetként a színfalak mögött figyelmeztetéseket adott ki a NATO folyamatos terjeszkedésével kapcsolatban Oroszország határai felé, és egy 2008-as, a WikiLeaks által megszerzett feljegyzést írt, amely részletesen tárgyalja a témát. Ennek ellenére Burns nyilvános megjegyzéseiben továbbra is élesen bírálja Moszkvát, és a múlt hónapban azt mondta a PBS-nek, hogy Oroszország nem "gondolja komolyan" az Ukrajnával fennálló konfliktus lezárását célzó "valódi tárgyalásokat".