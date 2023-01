Izrael

Az izraeli hadsereg megölt két palesztint egy ciszjordániai razzián

Izraeli katonák csütörtök hajnalban megöltek két palesztint egy razzián a ciszjordániai Dzsenínben. Egyikük az Iszlám Dzsihád nevű fegyveres terrorszervezet tagja volt, másikuk pedig tanár egy helyi iskolában - jelentette a Jediót Ahronót című újság hírportálja, a ynet.



A hajnali razzián tűzpárbaj tört ki izraeli katonák és palesztin fegyveresek között a dzseníni menekülttáborban. Ennek során életét vesztette a 28 éves Adham Dzsabarin, az Iszlám Dzsihád katonai szárnyának körözött tagja.



A palesztin hatóságok közlése szerint viszont a másik áldozat Dzsavad Bavakna, 57 éves helyi testnevelőtanár volt, akinek nem volt köze a fegyveresekhez, és mesterlövész lőtte agyon otthona előtt.



Haláluk miatt csütörtökre általános sztrájkot hirdettek Dzsenínben.



Az összecsapás során könnyebben megsebesült az izraeli hadsereg egyik katonája is egy házi készítésű robbanószerkezettől. A razziát az Iszlám Dzsihád vezetőjének tartott Kaled Abu Zina két fiának, Avásznak és Haninak az elfogására indította az izraeli hadsereg. Kaled Abu Zina 63 éves, és már ült izraeli börtönben elítéltként.



A ynet értesülése szerint a két körözött palesztint elfogták, és lefoglaltak tőlük sok fegyvert.



A palesztin hatóságok szerint az izraeli katonák az utóbbi idők egyik legjelentősebb razziáját hajtották végre. Nagy létszámban, többtucatnyi járművel hatoltak be a palesztin ellenállás fellegvárának számító dzseníni menekülttáborba.



Tavaly tavasszal a palesztin szélsőségesek terrorcselekmények sorozatát indították el izraeliek ellen, és 31 ember halálát okozták. Tavaly mintegy 150 palesztin is életét vesztette, idén már tizenhét halottat számolnak. Sokan - de nem mindegyikük - támadásokban vagy a biztonsági erőkkel Ciszjordániában összecsapva vesztették életüket.



A razziák célja az izraeli hadsereg szerint a fegyveres hálózatok felszámolása és az újabb támadások megakadályozása. Legutóbb 2006-ban halt meg 2022-höz hasonlóan sok palesztin izraeli katonákkal vívott összecsapásokban.