Illegális bevándorlás

Uniós biztos: a Frontex tavaly 25 ezer migránst telepített vissza hazájába

Az Európai Unió határ-és partvédelmi ügynöksége, a Frontex tavaly mintegy 25 ezer, nemzetközi védelemre nem jogosult személyt telepített vissza a származási országokba - jelentette ki Ylva Johansson, a belügyekért felelős uniós biztos csütörtökön Brüsszelben, az ügynökség új igazgatójával, Hans Leijtenssel tartott közös sajtótájékoztatóján.



Hangsúlyozta: egyre több illegális bevándorló érkezik az EU-ba olyan országokból, amelyeknek az állampolgárai valószínűleg nem szorulnak nemzetközi védelemre. Azoknak, akiknek a menekültstátuszát elutasították, vissza kell térniük hazájukba - szögezte le.



Véleménye szerint, a migráció rendezett, uniós szintű kezelése végett az EU-tagállamoknak el kell fogadniuk a brüsszeli bizottság javasolta migrációs és menekültügyi paktumot, és reményét fejezte ki, hogy az EU soros svéd elnöksége megteszi a következő lépéseket ennek érdekében.



Ylva Johansson azt mondta, közös európai összefogással a nyugat-balkáni útvonalon csökkent az illegális határátlépések száma.



Hozzátette: az Európai Bizottság a jövő héten stratégiát fog előterjeszteni az védelemre nem jogosultak visszaküldésével kapcsolatban. Emlékeztetett arra is, hogy az EU nemrégiben külön koordinátort nevezett ki, hogy megkönnyítse a visszatérítési műveleteket.



Ylva Johansson kiemelte: az EU első számú prioritása annak megakadályozása, hogy az emberek veszélyes útvonalakon, életüket kockáztatva útra keljenek, ezért kulcsfontosságú az együttműködés a partnerországokkal.



A belügyi biztos azt is bejelentette, hogy Frontex meg kívánja erősíteni az együttműködést Ecuadorral és Kolumbiával annak érdekében, hogy fellépjen a fokozódó kábítószercsempészet ellen.



A Frontex tavaly decemberben kinevezett új igazgatója, Hans Leijtens arról beszélt, hogy "a bizalom újjáépítése mellett meg kell újítani az ügynökség működését, és kézzelfogható eredményeket kell elérni".



"Növelnünk kell a szervezet a hatékonyságát, legitimitását, elszámoltathatóságát és átláthatóságát. Továbbá a határigazgatásnak az alapvető jogokon kell alapulnia" - jelentette ki.



A Frontex előző vezetője Fabrice Leggeri tavaly április végén nyújtotta be lemondását, miután az Európai Unió csalás elleni hivatala (OLAF) vizsgálatot indított az ügynökséggel szemben azon jelentések miatt, amelyek szerint a szervezet emberi jogsértést követett el azzal, hogy jogtalanul toloncolt ki, tett tengerre már partot ért migránsokat az uniós külső határokon.