Magyarellenesség

Mi Hazánk: a 'magyartalanítás' minden eddiginél nagyobb sebességre kapcsolt Ukrajnában

Dócs Dávid szerint az ukrajnai háború zűrzavarát arra használják ki a helyi hatóságok az ország nyugati végein, hogy vegzálják a magyar lakosságot. 2023.01.19 14:09 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A munkácsi kistérség vezetői a magyar falvak hivatalairól és közintézményeiről eltávolítják a magyar zászlókat, ami azt jelenti, hogy Ukrajnában a "magyartalanítás" minden eddiginél nagyobb sebességre kapcsolt - jelentette ki Dócs Dávid a Mi Hazánk országgyűlési képviselője csütörtöki sajtótájékoztatóján.



A politikus szerint az ukrajnai háború zűrzavarát arra használják ki a helyi hatóságok az ország nyugati végein, hogy vegzálják a magyar lakosságot.



Nem álltak meg a munkácsi turul ügynél, ahol a magyarok nemzeti jelképét rombolták le - tette hozzá.



A zászlóeltávolítások között precedens értékűnek nevezte a fornosi estet, ahol éjfélkor négy rendőr segítségével távolították el a magyar zászlókat.



"A Debrecenben működő, magyar állami fenntartású, futball akadémiáról a magyar feliratot is eltávolították a zászlóval együtt" - tette hozzá.



Ezeket a történéseket a Kárpátalján maradt magyarság végső felszámolásaként minősítette Dócs Dávid.



Hozzátette, a sorkatonai szolgálat miatt a kárpátaljai férfiak 80 százaléka így is kénytelen elhagyni a hazáját, ami azt jelenti, hogy nemcsak a férfiak távoznak, hanem velük tartanak a családjaik, a nők és gyermekek is.



Így a 130 ezresre becsült közösség, a Nemzeti Összetartozás Bizottságának ülésén elhangzottak szerint, a felére apadhatott - emlékeztetett.



"A Mi Hazánk Mozgalom kikéri magának, hogy a magyar kisebbséget bármilyen sérelem érje Kárpátalján" - mondta és felszólította a magyar kormányt, hogy Ukrajnának ne anyagi támogatást adjon, hanem a leghatározottabban intézkedjen az őshonos és a kárpátaljai magyar kisebbség érdekében.