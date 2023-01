Külföld

Teljesen váratlanul lemondott az új-zélandi miniszterelnök

Lemondott az új-zélandi miniszterelnök. Jacinda Arderntől azt várták, hogy bejelenti a választások időpontját, amit meg is tett, azonban közölte, hogy az október 14-i voksoláson nem indul újra a kormányfői tisztségért, továbbá nem tölti ki második hároméves miniszterelnöki ciklusát sem. Ardern kimerültséggel indokolta döntését.



A kormányfő azt is bejelentette, hogy legkésőbb február 7-én távozik posztjáról.



"Ez volt életem legteljesebb öt és fél éve, de voltak kihívásai. Tudom, mit igényel ez a munka, és tudom, hogy már nincs elég a tankban, nincs elég energiám hozzá. Ez ilyen egyszerű" - mondta Jacinda Ardern, új-zélandi miniszterelnök.



A most 42 éves kormányfő 2017-ben a világ akkori legfiatalabb vezető tisztséget betöltő női politikusa lett. Hivatali ideje alatt – többek közt – hazájában példátlan terrortámadással, természeti katasztrófával, illetve a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos kihívásokkal kellett szembe néznie - írta az EuroNews.