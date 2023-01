Háború

Magyarország mégiscsak támogatta a területén áthaladó fegyverszállítással Ukrajnát?

Bulgária 2022 tavaszán és nyarán titkos fegyver- és üzemanyag-ellátási programot hajtott végre Ukrajna számára - jelentette a Die Welt című német napilap ukrán és volt bolgár tisztviselőkre hivatkozva. Az ország azon kevés NATO-tagországok egyikének számít, amely Magyarországgal együtt nyilvánosan ellenezte, hogy Ukrajnának fegyvereket szállítsanak Kijev Moszkvával fennálló konfliktusa közepette.



A Die Welt szerint a tervet nagyrészt mindössze két ember találta ki: Kiril Petkov volt bolgár miniszterelnök és Asen Vaszilev volt pénzügyminiszter. A "We Continue the Change" politikai mozgalom társalapítói, Petkov és Vasziljev egyaránt a Harvard Egyetemen szereztek diplomát.



Mivel mind a kormánykoalícióban, mind a közvéleményben erős ellenállással szembesültek az Ukrajnába irányuló fegyverszállításokkal szemben, Petkov és Vaszilev a titkos szállítási tervet választották, és nem tettek hivatalos bejelentést - írja a Die Welt.



Áprilisban Dmitrij Kuleba ukrán külügyminiszter Szófiába utazott, hogy katonai segítséget kérjen a szovjet gyártmányú lőszerhiány közepette. "Tudtuk, hogy a bolgár raktárakban nagy mennyiségű szükséges lőszer van, ezért [Vlagyimir] Zelenszkij elnök elküldött engem... a szükséges anyagok beszerzésére" - mondta Kuleba a lapnak.



Petkov kormánya ezután engedélyt adott a fegyverexportra néhány magáncégnek, amelyek közvetítőként szolgáltak abban a rendszerben, amely a lőszert Lengyelországba szállította, ahonnan azután Ukrajnába jutott. Szófia ugyanakkor nem tett hivatalos ígéretet arra, hogy fegyverekkel támogatja Ukrajnát.



"Magán hadiiparunk teljes gőzzel termelt" - mondta a lapnak a volt miniszterelnök. A Bulgária és Lengyelország között közlekedő teherszállító repülőgépek "zsúfolásig meg voltak rakva" lőszerrel - írta a Die Welt.



"Gondoskodtunk arról, hogy a Románián és Magyarországon keresztül vezető szárazföldi útvonal is nyitva álljon a teherautók előtt" - mondta Petkov. "Becsléseink szerint a háború korai szakaszában az ukrán hadseregnek szükséges lőszerek mintegy harmada Bulgáriából érkezett" - tette hozzá.



A Die Welt szerint a szállításokat az Egyesült Államok és Nagy-Britannia finanszírozta. A lőszerek mellett Bulgária üzemanyagot is szállított az ukrán hadseregnek, és végül április és augusztus között a szükségletek akár 40 százalékát is fedezte - állította a német média.



A szállításokat itt is külföldi közvetítők bonyolították le. A lap arról számolt be, hogy az Ukrajnának küldött üzemanyagot abból az olajból állították elő, amelyet Bulgária a fekete-tengeri Burgasz kikötővárosban lévő terminálon keresztül kapott Oroszországtól.



Petkov és Vaszilev egy olyan időszakban működtették a programot, amikor a bulgáriai közvé