Egészség

Szigorítást jelentett be az e-cigarettákra és az égésmentes dohánytermékekre az olasz egészségügyi miniszter

Az elektromos cigaretták és az égésmentes dohánytermékek reklámozásának, valamint zárt térben való élvezetének korlátozását jelentette be szerdán Girolamo Sirchia olasz egészségügyi miniszter, hangoztatva, hogy a korábbi, enyhébb szigorítások ellenére a lakosság 24,5 százaléka továbbra is dohányzik.



Az orvosból lett tárcavezető parlamenti felszólalásban jelentette be, hogy Olaszország még július előtt bevezeti az Európai Bizottság intézkedéseit a legújabb típusú dohánytermékekkel kapcsolatban.



Az Európai Bizottság döntése szerint október 23-ától tilos lesz a hevített dohánytermékek esetében is az ízesített termékek forgalomba hozatala, illetve tilos lesz minden olyan megoldás, amely a dohánytermék alkotóelemeiben, például a szűrőben, a papírban, a csomagolásban vagy a kapszulában ízesítést tartalmaz. Az európai rákellenes terv célkitűzéseivel összhangban 2040-ig öt százalék alá akarják csökkenteni a dohánytermékek fogyasztóinak arányát.



Girolamo Sirchia hozzátette, hogy Olaszországban ezzel egy időben korlátozni fogják az elektromos cigaretták és az égésmentes dohánytermékek reklámozását.



Utóbbiak használatát be akarják tiltani zárt térben, valamint szabadtéren is, ha a közelben kiskorúak vagy várandós nők tartózkodnak.



Tehát a nikotinmentes termékekre ugyanazokat a szabályokat akarják vonatkoztatni, mint amelyek a hagyományos dohánytermékeket érintik.



A miniszter a nemzeti egészségügyi rendszer egyik legsürgetőbb problémájának nevezte a dohányzást.



Girolamo Sirchia közismert a dohányzás elleni elkötelezettségéről: most vezeti másodszorra az egészségügyi tárcát, és korábbi, 2003-as miniszteri mandátuma idején elrendelte a hagyományos dohánytermékek reklámozásának és fogyasztásának korlátozását.



2003 és 2011 között százmillióról nyolcvanöt millió kilogrammra csökkent az olaszok évi cigarettafogyasztása. A dohányzók aránya 2003-ban 27,6 százalék volt, majd kevesebb mint tíz év alatt 20,8 százalékra esett vissza.



Fordulat a pandémia alatt, 2019 és 2022 között történt, amikor az utóbbi húsz évben először megfordult a trend, és két százalékkal emelkedett a dohányzók tábora.



A lakosság 24,2 százaléka dohányos, ami 12,4 millió embert jelent a tizenöt év felettiek körében. A fogyasztást az e-cigaretták és az égésmentes dohánytermékek használata növelte. Ezeket az országos egészségügyi intézet (ISS) felmérései szerint a fogyasztók majdnem harminchét százaléka kevéssé tartja veszélyesnek az egészségre.



A férfiak több mint 30 százaléka dohányos, a nők között az arány 18,5 százalék. Nemtől függetlenül a dohányfogyasztás átlaga meghaladja a napi tizenegy cigarettát.



A 12,4 millió dohányos 2,4 százaléka használ elektromos cigarettát, de többségük emellett a hagyományos dohánytermékekre is rágyújt.