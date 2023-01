Közlekedés

Újra közlekednek személyvonatok Románia és Ukrajna között

Szerdától ismét lehet személyvonattal utazni Románia és Ukrajna között, miután megnyitották a visóvölgyi határátkelőhelyet - közölte a Máramaros megyei önkormányzat.



Az utasokat szállító menetrendszerinti járatok szerdán indultak újra Románia és Ukrajna között, annak eredményeként, hogy 16 év szünet után kedden megnyitották a romániai Visóvölgy (Valea Viseului) és az ukrajnai Terebesfejérpatak közötti határátkelőt - számolt be szerdán a Facebook-oldalán a határmenti romániai megye önkormányzata.



A két ország között naponta két személyvonat közlekedik oda-vissza. Az első vonat helyi idő szerint reggel 7.45 órakor fut be a visóvölgyi határátkelőhelyre, ahol több órát állomásozik és 11.45 órakor indul vissza Ukrajnába. 15.45 órakor újabb személyvonat érkezik Romániába, mely 18.15 órakor tér vissza a háború sújtotta országba.



A bejegyzés idézi Ionel Bogdan Máramaros megyei tanácselnököt, aki szerint a vasúti személyszállítást ukrán kérésre indították újra a két ország között. Emlékeztet, hogy tavaly novemberben a romániai Hosszúmező és az ukrajnai Tarcaköz közötti vasúti határátkelőt is megnyitották.



Az elöljáró szerint a visóvölgyi határátkelő megnyitásával, illetve a Máramarossziget melletti új Tisza-híd megépültével a megye területén már négy román-ukrán határátkelő lesz. Úgy vélte, ezek nem csak Ukrajnával, de Európa nyugati részével is összekötik a romániai megyét, és kereskedelmi fellendülést, gazdasági fejlődést eredményeznek.



A máramarosszigeti területi határrendészeti felügyelőség közlése szerint a visóvölgyi határátkelőt kedden nyitották meg a vasúti forgalom előtt, elsőként egy ukrán hivatalos küldöttséget szállító különvonat érkezett a román határátkelőhelyre, ahol a bukaresti küldöttség tagjai várták őket. A menetrendszerinti járatok szerdán indultak, az ellenőrzést a román határőrök végzik.



A vonatokat az ukrán vasúttársaság biztosítja, mindegyik 182 férőhelyes és az ukrajnai Rahó városáig közlekedik - közölte a Román Vasúttársaság (CFR) infrastruktúráért felelős részlege.



Az ukrajnai háború kirobbanása óta a CFR jelentős erőfeszítéseket tett azért, hogy ismét járhatóvá tegye az Ukrajnába és a Moldovai Köztársaságba vezető vasútvonalakat, lehetővé tegye a forgalom növekedését. Az elmúlt időszakban öt széles és vegyes nyomtávú vasúti pályát újítottak fel a román-ukrán határ mentén, melyek összhossza meghaladja a 40 kilométert.