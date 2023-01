Ukrajnai háború

Putyin: a cél a 2014 óta zajló háború lezárása

A Donyec-medencében 2014 óta nem szűnnek a nagyszabású katonai műveletek, Oroszország fellépésének célja ezek befejezése volt - mondta Vlagyimir Putyin orosz elnök, amikor Szentpéterváron a második világháború veteránjaival és túlélőkkel találkozott Leningrád náci ostromgyűrűje megtörésének 80. évfordulója alkalmából.



"Valójában a Donyec-medencében 2014 óta nem szűnnek a nagyszabású hadműveletek - nehéz haditechnika, tüzérség, harckocsik és repülőgépek bevetésével... Minden, amit ma teszünk, beleértve a különleges hadműveletet is, arra irányul, hogy megállítsuk ezt a háborút. Ez a művelet értelme. És hogy megvédjük az ott élő népünket azokon a területeken" - mondta Putyin.



Azt hangoztatta, hogy Oroszország nem tudott nem reagálni az Ukrajnában 2014 óta zajló eseményekre.



"Sokáig türelemmel voltunk, sokáig próbáltunk megállapodásra jutni. Mint most kiderült, egyszerűen becsaptak bennünket. Nem ez az első eset, hogy ez történik velünk. Mindazonáltal mindent megtettünk a helyzet békés megoldása érdekében. Mostanra világossá vált, hogy eleve lehetetlen volt" - mondta.



Megjegyezte, hogy Oroszország, nem akarva elrontani a nemzetközi kapcsolatokat, soha nem emlékeztetett arra, hogy Leningrád blokádjában számos európai ország katonái vállaltak részt, és követtek el bűncselekményt.



"Ez mindig is így volt. Elég kinyitni Lev Tolsztojt, és beleolvasni el a Háború és békébe. Amikor azt mondja, hogy úgy tűnt, a Napóleon vezette francia hadsereg jött ide, de ez egész Európa volt. Bonaparte Napóleon ugyanis ekkorra már az egész kontinentális Európát az ellenőrzése alá vonta. És Tolsztoj már ott leírja mindezt. Ez az 1812-es honvédő háború idején történt. Ugyanez megismétlődött az 1941-1945-ös Nagy Honvédő Háborúban, miután Hitler tulajdonképpen az egész kontinentális Európát is az irányítása alá vonta" - mondta az orosz elnök.



Putyin koszorút helyezett az egykori névai hídfőállásnál, a Határkő emlékműnél és a piszkarjovkai temetőben, ahol 420 ezer civil áldozatot és 70 ezer katonát temettek el 186 tömegsírba, köztük az elnök testvérét, aki 1942 telén, gyermekként halt meg a blokádban. Leningrád 872 napig tartó ostroma következtében csak a civilek közül több mint egymillióan vesztették életüket.



Az orosz elnök, aki látogatást tett az Almaz-Antej hadiipari konszern Obuhov gyárában is, "elkerülhetetlennek" nevezte az orosz győzelmet, amelynek alapja szerinte "Oroszország soknemzetiségű népének" egysége és összetartása, valamint a hadiipari komplexum működése. Utóbbi szerinte annyi légvédelmi rakétát bocsát ki, mint világ többi része.



Az mondta, Oroszországnak minden oka megvan arra, hogy a jelenlegi ukrán rendszert neonáci rezsimnek tekintse.

Emlékeztetett arra, hogy Kijev dicsőíti Sztepan Banderát, akit Adolf Hitler bűntársának nevezett, az ukrán hadsereg pedig folytatja a záróosztagok és a civilek lelövésének gyakorlatát a Donyec-medencében.



"Ezért minden okunk megvan arra, hogy neonácinak nevezzük a mai rezsimet, és minden okunk megvan arra, hogy a fegyveres erők révén segítsük azokat az embereket, akik az orosz kultúra részének, az orosz nyelv hordozójának tekintik magukat, azt éppúgy ápolják, mint a kultúrájukat és a hagyományaikat. Nem tehetjük meg, hogy nem védjük meg őket" - mondta.



Közölte: a vezetés mérlegeli annak lehetőségét, hogy a hadiipari komplexum alkalmazottai halasztás kapjanak a sorkatonai szolgálat alól is. Mint mondta, az ágazatnak mintegy 870 ezer alkalmazottja van. A részleges mozgósítás alól a hadiipari dolgozók mentesítést kaptak.