Az ukrán belügyminiszter is meghalt a kijevi helikopterbalesetben

Tizenhat ember, köztük Ukrajna belügyminisztere Denisz Monasztirkszkij és más magas rangú minisztériumi tisztviselők vesztették életüket szerdán, amikor egy helikopter lezuhant Kijev előtt, Brovari városában - közölte az országos rendőrfőkapitány.



Mint arról korábban beszámoltunk, egy óvoda és egy lakóépület közelében csapódott a földbe egy helikopter szerda reggel. Két gyermek is az áldozatok között van. Ihor Klimenko elmondta: 22 ember sérült meg, köztük 10 gyerek.



Az ukrán belügyminiszter mellett, a helyettese és egy államtitkár is életét vesztette.



Olekszij Kuleba, Kijev megye kormányzója azt írta a Telegramon, hogy a tragédia idején gyerekek és óvónők voltak az intézményben.

As a result of a helicopter crash in Brovary Minister and Deputy Minister of Internal Affairs of Ukraine died. Emergency Service helicopter crashed at local kindergarten. 16 dead, two of them children. Terrible tragedy. pic.twitter.com/KiKR5ItDoI