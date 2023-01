Háború

Tartományi politikus veszi át a védelmi tárcát Németországban

Alsó-Szászország tartomány belügyminisztere, Boris Pistorius lesz a következő szövetségi védelmi miniszter Németországban - közölte Olaf Scholz kancellár kedden.



Boris Pistorius "rendkívül tapasztalt politikus", rendelkezik közigazgatási gyakorlattal, évek óta foglalkozik biztonságpolitikával, "és hozzáértésével, magabiztosságával és nagy odaadásával pontosan megfelelő személy arra, hogy átvezesse a haderőt (Bundeswehr) a korszakváltáson" - írta Olaf Scholz.



A szociáldemokrata (SPD) miniszterjelöltnek a nyolcvanas években teljesített sorkatonai szolgálaton kívül nincs kapcsolata a Bundeswehrrel.



Ezzel összefüggésben a legnagyobb ellenzéki erő, a CDU/CSU jobbközép pártszövetség kiemelte, hogy jelölése "nagy meglepetés, de sajnos nem kellemes", és azt mutatja, hogy a védelmi miniszteri tisztség betöltésében "már megint nincs szerepe a szakértelemnek".



A tárca eddigi vezetője, Christine Lambrecht hétfőn jelentette be távozását. Az új miniszter csütörtökön veszi át megbízólevelét az államfőtől, és teszi le hivatali esküjét a szövetségi parlamentben (Bundestag).



Boris Pistorius jelölésével a kancellár feladja azt a vállalását, hogy kormányában egyenlő a női-férfi arány.



A védelmi minisztériumot az előző kancellár, Angela Merkel utolsó kettő - harmadik és negyedik - kormányában is nők vezették, 2013-tól Ursula von der Leyen, aki a 2017-es Bundestag-választás után is a tárca vezetője maradt, és amikor 2019-ben megválasztották az Európai Bizottság elnökének, Annegret Kramp-Karrenbauer váltotta a tárcavezetői tisztségben.



Boris Pistorius jelölése a német sajtó számára is meglepetés, egyetlen lap sem említette a szakmai munkáját és személyét érő bírálatok miatt távozásra kényszerült Christine Lambrecht lehetséges utódjai között. Azt azonban eddig is valószínűnek tartották, hogy hamarosan nagyobb szerepet vállalhat a szövetségi politikában, mert az októberi hesseni tartományi törvényhozási (Landtag-) választáson valószínűleg Nancy Faeser szövetségi belügyminiszter vezeti majd az SPD-t, és ezért ki kell szállnia a szövetségi kormányból.



Boris Pistorius ebben az esetben automatikusan a legesélyesebb belügyminiszter-jelöltek közé került volna. A 62 éves jogász 2013 óta vezeti a belügyi tárcát Alsó-Szászország kormányában, és nagy megbecsülést vívott ki magának a tartományi belügyminiszterek körében. Rátermettségét és hozzáértését más pártban politizáló kollégái is elismerik.



Új szerepében nem lesz könnyű dolga, mert a Bundeswehrt az ország újraegyesítése óta sújtó pénzhiány miatt a védelmi az egyik leghálátlanabb tárca a német kormányban, mindenkori vezetője gyakran kerül bírálatok kereszttüzébe a többi között a hiányos felszerelés és a működésképtelen eszközök, járművek miatt.

Oroszország Ukrajna elleni támadása miatt a védelmi az egyik legfontosabb tárca is a 2021 decemberében felállt Scholz-kormányban, mert Ukrajna katonai támogatása és a Bundeswehr korszerűsítése egy 100 milliárd eurós beruházási program révén a legfőbb kormányzati törekvések közé tartozik.