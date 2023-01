Felrobbant egy olajszállító tartályhajó Thaiföldön - videó

Nyolc ember eltűnt, miután felrobbant egy olajszállító tartályhajó Thaiföld középső részén kedden - jelentette a Bangkok Post helyi lap. A baleset karbantartási munkálatok közben történt, miközben a hajó Szamutszongkhram tartomány kikötőjében tartózkodott - közölte a helyi tűzoltóság a Twitteren.



A közösségi médiában megosztott fotókon és videókon a roncsokból felszálló sűrű füst látható. A thaiföldi média értesülései szerint a Smooth Sea 22 nevű tartályhajó nem szállított nyersolajat. A hatalmas robbanás kilométerekről is hallható volt, és ablakokat tört be. A tűzoltóknak a detonáció után egy órával sikerült megfékezniük a keletkezett tüzet.

Multiple reports of a fire and explosions on board an oil tanker coming from the Mae Klong River.



Unconfirmed number of casualties.#Thailand #เรือบรรทุกน้ำมันระเบิด #สมุทรสงคราม pic.twitter.com/gsGBy5Lsmm