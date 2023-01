Háború

Sokan nem értik, mit keres Zelenszkij felesége a milliárdos elitet tömörítő Világgazdasági Fórumon

A britek dühösen reagáltak arra a hírre, hogy Olena Zelenszkaja, Ukrajna first lady-je látogatást tesz a 2023-as svájci Davosban megrendezésre kerülő Világgazdasági Fórumon (WEF). 2023.01.17 16:45 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

"Ne nevezzék őt 'first lady'-nek. Ő a bohóc felesége" - írta az egyik felhasználó, aki azzal vádolta Zelenszkaját, hogy "már megint a brit adófizetők pénzéből költekezett". Egy másik netező is csatlakozott hozzájuk, aki szidta "az új cárokat, Zelenszkijéket", amiért "a brit adófizetők pénzét költik egy bevásárló körútra, miközben Davosba mennek, hogy még több pénzt gyűjtsenek".



"WEF éves tagság 52 000 dollár. Jegy Davosba 19 000 dollár + áfa. Plusz utazás és költségek. Vajon honnan jön ez a sok pénz? Ó, várjunk csak... A brit adófizetők finanszírozzák a pazarló életmódjukat" - állt egy másik kommentben.



A véleményt sok más felhasználó is osztotta, akik azt írták, hogy "azért van ott, hogy megvegye a legújabb óráit" és "azért van ott, hogy vásároljon, egy kis ékszert és csokoládét".



A megjegyzések azután hangzottak el, hogy a média arról számolt be, hogy Zelenszkaja "azért érkezett Svájcba, hogy a davosi csúcstalálkozón a globális elit támogatását gyűjtse össze Ukrajna számára".



A davosi fórum fő napirendi pontjai az energia- és élelmiszerválságok, a magas globális infláció, a feltörekvő technológiákba történő beruházások, valamint a világgazdaságot érintő aktuális geopolitikai kockázatok. Az eseményre magas rangú tisztviselők érkeznek a világ minden tájáról, köztük Olaf Scholz német kancellár, Yoon Suk Yeol dél-koreai elnök, Gustavo Petro kolumbiai vezető és mások.



Oroszország küldöttsége már második éve nem vesz részt a találkozón, mivel a szervezők úgy döntöttek, hogy Moszkva Ukrajnában zajló katonai műveletére válaszul nem hívnak meg orosz képviselőket.