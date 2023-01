Gazdaság

Megteltek a kuplerájok a davosi világgazdasági fórumra

A WEF-en a gazdag férfiak által elkövetett szexuális zaklatás "annyira gyakori", hogy a női vendégeknek azt tanácsolják, ne vegyenek részt egyedül a rendezvényeken - jelentette egy osztrák hírügynökség. 2023.01.17 15:32 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A Davos melletti svájci kuplerájok már most teltházzal üzemelnek az idei Világgazdasági Fórum előtt, amely az államfőket, vállalatvezetőket és befolyásos civil szervezeteket tömörítő elit találkozó - jelentette vasárnap az osztrák Exxpress, egy állítólag az egyik ilyen escort-ügynökségtől küldött üzenetre hivatkozva.



A Sensuallounge Escort által közzétett felhívásában arra szólítja fel a vendégeket, hogy időben foglalják le "hölgyek és urak finom választékát", hogy "a lehető legjobb ellátást és társaságot biztosítsák a Világgazdasági Fórum ideje alatt".



A Sensuallounge állítólag "minden szexuális orientáció számára kínál szolgáltatásokat", és a lap azt állítja, hogy egy éjszaka az egyik "alkalmazottjukkal" 2350 euróba (valamivel több mint 2500 dollárba) kerül. A szolgáltatásért a jelek szerint nem fogadnak el készpénzt fizetőeszközként, az ügyfeleknek felajánlva a lehetőséget, hogy nagyobb hitelkártyával vagy PayPal-on keresztül fizessenek.



Az Exxpress kifejtette, hogy a WEF éves összejövetele főszezon a svájci prostituáltak számára, és az ügynökségek külön weboldalakat hoztak létre a konferenciára. A Sensuallounge honlapja hétfőre már el is tűnt, mert náluk már teltház van.



Míg a WEF idén mintegy 2500 embert hívott meg akkreditált küldöttként, várhatóan több mint 30 ezren érkeznek a síparadicsomba a vacsorákra, partikra és - a Davos "sötét oldalát" dokumentáló újságírók egyre növekvő száma szerint - a fórumon kívüli, fizetség ellenében történő szexre.



A Times UK 2020-as jelentése szerint a vendégek által látogatott szállodákban és bárokban szexmunkások is várakoznak, és a nőket - még ha akkreditált WEF-résztvevők is - "rendszeresen zaklatják" a konklávét uraló férfiak. Sőt, a rendezvény elkezdte figyelmeztetni a nőket, hogy sötétedés után ne menjenek ki egyedül, "mert ha valami történik valami nagy vezérigazgatóval, kinek fognak hinni? Neked vagy nekik?"



A davosi prostitúció az elmúlt években is okozott már vitákat, bár úgy tűnik, a nagyobb gondot a munkásosztály kordában tartása jelenti. A svájci hadsereg felhatalmazást kapott arra, hogy szükség esetén akár 5000 katonát is bevethessen a milliárdosok biztonsága érdekében.



A január 16-20. között megrendezésre kerülő 2023-as konferencia témája az "Együttműködés egy széttöredezett világban" címet kapta. A tüntetők már az esemény hétfői hivatalos megnyitója előtt a helyszínen voltak, és elítélték, hogy a résztvevők magánrepülőgépeket használnak az éghajlatváltozással kapcsolatos közhelyekre, és hogy fosszilis üzemanyagokkal foglalkozó vezetők is jelen vannak az állítólagosan fenntarthatóságra törekvő fórumon.