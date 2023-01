Erőszak

Elevenen elégettek egy katolikus papot

Isaac Achi tiszteletes katolikus papot élve elégették vasárnap egy balul elsült betörés során a nigériai Niger államban lévő Kaffin Koro plébánián lévő házában - közölte az Associated Pressnek egy rendőrségi szóvivő.



Amikor a fegyveres rablójelölteknek nem sikerült betörniük, inkább úgy döntöttek, hogy felgyújtják a házrészt, így a pap halálra égett, míg asszisztense, Collins atya épphogy megúszta, mindössze menekülés közben kapott egy golyót a vállába.



A nigériai hatóságok kifejtették, hogy a militáns csoportok egyre gyakrabban veszik célba az ország északi és középső területein élő vidéki közösségeket, köszönhetően a kis létszámú és rosszul felszerelt biztonsági erőknek, amelyek képtelenek szembeszállni velük. Bár ezek a "banditák" a jelentések szerint ezreket öltek meg, és másokat váltságdíjért elraboltak, és időnként vallási személyiségeket is célba vettek, hogy még inkább rettegésben tartsák őket, a jelek szerint ritkán tartóztatják le őket.



"Ezek a terroristák elvesztették a fejüket, és drasztikus intézkedésekre van szükség, hogy véget vessünk ennek a folyamatos vérengzésnek" - mondta Abubakar Sani Bello nigériai kormányzó a sajtótitkára által vasárnap kiadott közleményben. Sürgette a biztonsági szerveket, hogy dolgozzanak ki új stratégiákat a militáns csoportok elleni harcra, de arra kérte a lakosságot, hogy maradjanak nyugodtak, mivel kormánya továbbra is "mindent megtesz az emberek életének és megélhetésének biztosítása érdekében".



A Nigériai Keresztény Szövetség (YOWICAN) ifjúsági szárnya közleményt adott ki, amelyben a támadást terrorcselekménynek minősítette, amelynek célja az egész nigériai keresztény közösség kiirtása.



"A keresztény lelkészek folyamatos gyilkolása, valamint elrablása Nigériában riasztó. Ennek mindenáron véget kell vetni. A keresztény közösségnek fel kell állnia és össze kell fognia, hogy véget vessen ennek" - jelentette ki az elnök, Amb. Belusochukwu Enwere, aki felszólította a felelősöket, hogy "állítsák bíróság elé".



A rendőrség is megerősítette, hogy fegyveresek vasárnap megtámadtak egy keresztény templomot Katsina államban, 25 hívőt raboltak el, és a lelkipásztort sérülésekkel, köztük egy lőtt sebbel a kezén hagyták hátra. Egy másik papot, John Mark Chietnum tiszteletest éppen tavaly júliusban rabolták el és gyilkolták meg az északnyugati Kaduna államban.