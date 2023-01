Kultúra

A Happy birthdayt énekelte Biden, csak épp elfelejtette az ünnepelt nevét

Joe Biden amerikai elnök hétfőn megpróbálta elénekelni a "Happy Birthday"-t a polgárjogi ikon, ifjabb Martin Luther King menyének - de nem tudta felidézni a nevét, amikor a fekete vezető tiszteletére rendezett eseményen a tömeg előtt állt.



A mikrofon előtt állva Biden nem tudta megjátszani, hogy tudja Arndrea Waters King nevét, amikor a dal feléhez ért, ezért helyette valami olyasmit mondott neki, ami úgy hangzott, mint "Violet".



"Hát, pokoli dolog 30 évesnek lenni, de el kell viselni" - mondta az elnök a közönségnek az eseményen, amelynek házigazdája az aktivista Al Sharpton által vezetett National Action Network volt. Waters King a 49. születésnapját ünnepelte.



Biden a zenei és komédiás műsor után egy King tiszteletére szánt beszédet mondott, amely az ellenzéki párt elleni támadásokba torkollott, amelyet "fiskálisan őrültnek" nevezett. A rendőrtiszteket és a fegyvertulajdonosokat is támadta, azzal érvelve, hogy ez utóbbiaknak inkább F-15-ösökre, mint AR-15-ösökre lenne szükségük ahhoz, hogy felvegyék a harcot az amerikai kormánnyal.



Biden hírhedt a nyilvános baklövéseiről, amelyek a kora előrehaladtával egyre gyakoribbá váltak, és egyre nehezebb egyszerű dadogásként leírni őket. Szeptemberben úgy tűnt, hogy elfelejtette, hogy Jackie Walorski képviselőnő (R-Indiana) meghalt, és azt is, hogy nyilvánosan meggyászolta halálát, amikor a nyilvánosság szeme láttára megkérdezte a republikánus képviselőnő családját, hogy "Hol van Jackie?". Biden később bocsánatot kért a családtól, de csak azután, hogy Karine Jean-Pierre, a Fehér Ház sajtótitkára többször is megpróbálta normálisnak minősíteni a viselkedését.



A 2020-as kampánykörúton elfelejtette Barack Obama korábbi elnök nevét, annak ellenére, hogy a választási szezon nagy részét azzal töltötte, hogy emlékeztesse az amerikai választókat, hogy ő volt az első fekete elnök alelnöke, végül beérte a "President My-Boss" kifejezéssel. A Függetlenségi Nyilatkozat elrontása ("Minden embert és nőt a, tudod, tudod, tudod a dolog teremtett") továbbra is egy élő vicc marad az ellenfelei körében.



80 évével Biden a valaha volt legidősebb amerikai elnök, és feledékenysége még saját pártjának tagjait is aggasztja, hogy demenciában vagy más kognitív problémában szenved. Egy múlt hónapban végzett felmérés szerint a demokraták 57%-a - valamint a függetlenek 66%-a és a republikánusok 86%-a - nem akarja, hogy 2024-ben újrainduljon a választáson. Biden azonban elhárította ezeket az aggodalmakat, és nemrég elárulta, hogy indulni kíván a második ciklusért.