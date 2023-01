Terrorizmus

Letartóztatták Hollandiában az Iszlám Állam feltételezett biztonsági főnökét

Hollandiában letartóztattak egy 37 éves szíriai férfit, akit azzal gyanúsítanak, hogy az Iszlám Állam és az an-Nuszra Front nevű terrorszervezetek biztonsági szolgálatában töltött be vezető szerepet a szíriai polgárháborúban - közölte a holland ügyészség kedden.



A gyanúsított 2019-ben kért menedékjogot Hollandiában, és ezt követően egy Arkel nevű dél-hollandiai kisvárosban telepedett le.



Letartóztatásához egy rendőrségi bejelentés vezetett el. A nyomozás során olyan információkra derült fény, amelyek arra utalnak, hogy 2015 és 2018 között az Iszlám Állam biztonsági szolgálatának vezetésében segédkezett, ezt megelőzően pedig, két évig ugyanezt a tisztséget töltötte be az an-Nuszra Front nevű terrorszervezetnél. Az an-Nuszra Front az al-Kaida nemzetközi terrorhálózat szíriai ágaként működött, majd új néven - Dzsabhat Fatah es-Sám - a Haját Tahrír as-Sám szélsőséges iszlamista ernyőszervezet élére állt.



"A gyanú szerint a férfi az Iszlám Államban betöltött pozíciójából fakadóan részese volt azoknak a háborús bűncselekményeknek is, amelyeket a szervezet Szíriában követett el" - közölte az ügyészség.



A gyanúsítottat pénteken állítják vizsgálóbíró elé Hágában.



Hollandiában 2019-ben fogták el az an-Nuszra Front katonai parancsnokát, aki 2014 óta menedékkérőként élt az családjával országban. Az Abu Kudr nevű férfit egy évvel később háborús bűntettek miatt,20 év börtönbüntetésre ítélte egy hágai bíróság.