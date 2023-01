Társadalom

Évtizedek óta először csökkent Kína népessége

Kína évtizedek óta először számolt be kedden népessége csökkenéséről, és a születésszám visszaeséséről.



A kínai statisztikai hivatal kedden közölte, hogy 2022 végére 850 ezer fővel csökkent az ország lakossága az előző évhez képest. Az adatok a kontinentális Kína lakosságára vonatkoznak, Hongkongot és Makaót, valamint a Kínában élő külföldieket kivéve.



A lakosság lélekszáma a közlemény szerint 1,41 milliárd fő, az elmúlt évben 9,56 millió gyermek született, és 10,41 millió ember hunyt el az országban.



A férfiak száma 722,06 millió, a nőké 689,69 millió, ami a 2016 előtti szigorú egygyermekes politika eredménye. Mióta Kína szakított ezzel a családmodellel, arra ösztönzik a családokat, hogy két vagy három gyermeket is vállaljanak, de egyelőre kevés sikerrel.



Kína hosszú ideje a világ legnépesebb országa, de India népessége várhatóan hamarosan megelőzi vagy már meg is előzte. A becslések szerint India egyre növekvő lakossága már meghaladja az 1,4 milliárd főt.



Kínában a szakértők szerint utoljára az 1950-es évek végén, hatvanas évek elején csökkent a lakosság száma, amikor az országban kialakult súlyos gazdasági válság miatti éhínségben több tízmillió ember halt meg.



A kínai statisztikai hivatal adatai szerint a 16 és 59 év közötti munkaképes korú lakosság létszáma 875,56 millió, vagyis a populáció 62 százaléka, míg a 65 évesnél idősebbek létszáma 209,78 millió, a lakosság 14,9 százaléka.



A statisztikai adatokból kiderül, hogy a hagyományosan vidéki ország erősen városiasodik. 2022-re a városban élő lakosság létszáma 920,71 millióra nőtt, ami 6,46 millióval több a korábbi adatnál, közben a vidéki lakosság létszáma 7,31 millióval csökkent.



A kedden közzétett adatokból nem derül ki, hogy a koronavírus-járvány miatti halálozások hogyan befolyásolták a halálozási adatokat.



Az ENSZ tavaly jelentette be, hogy a becslések szerint november 15-én a világ népessége elérte a 8 milliárdot, és 2023-ban várhatóan már India lesz a világ legnépesebb országa.