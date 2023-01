Ukrajnai háború

Befagyott folyón át szökött Norvégiába egy állítólagos Wagner-zsoldos, aki kész vallomást tenni

Menedéket kért Norvégiában egy orosz férfi, aki ügyvédjének közlése szerint a Wagner orosz katonai magánvállalatnál töltött be korábban magas tisztséget - derül ki a norvég hatóságok és az ügyvéd hétfői közléséből.



A norvég bevándorlási hivatal (UDI) megerősítette az AP amerikai hírügynökségnek, hogy Andrej Medvegyev menedékért folyamodott a skandináv országban, amelynek területére illegálisan érkezett.



"Biztonsági és adatvédelmi okokból az UDI nem fűzhet egyéb kommentárt az ügyhöz" - tette hozzá a bevándorlási hatóság.



Az orosz férfi norvég ügyvédje, Brynjulf Risnes szintén megerősítette, hogy Medvegyev menedéket kért Oslótól. Az ügyet a norvég bevándorlási rendőrség vette át, a férfit pedig átszállították a fővárosba, Oslóba, ahol a határsértők számára fenntartott létesítménybe került.



A norvég rendőrség a múlt héten számolt be arról, hogy elfogtak egy külföldit az Oroszországgal közös határ mentén. A határsértésre az orosz határőrök hívták fel a norvég hatóságok figyelmét, miután határsértésre utaló nyomokra figyeltek fel a hóban.



Medvegyev az Oroszország és Norvégia közötti Pasvik folyó jegén próbált átszökni a határon, ám a norvég határőrök tüzet nyitottak és kutyát engedtek az orosz férfira. A határsértőnek azonban sikerült meglógnia, ugyanis a norvégok tudták, hogy milyen vékony a Pasvik folyó jege, ezért nem kockáztatták meg, hogy rálépnek. Medvegyev alatt is többször beszakadt, de nem esett semmi baja. A férfinak végül sikerült eljutnia egy kis faluba, ahol bekopogtatott az első ajtón, a lakók pedig azonnal értesítették a hatóságokat.



Medvegyev elmondása szerint tavaly július 6-án hagyta ott a Wagner csoportot, majd egy orosz emberi jogi csoportnak jelezte, hogy kész mindent feltárni a zsoldoscsapatról, illetve az azt vezető Jevgenyij Prigozsin ténykedéseiről. Brynjulf Risnes hétfőn megerősítette, hogy ügyfele kész megosztani tapasztalatait a háborúban elkövetett bűnöket vizsgálókkal.



Korábban ismertetett hírszerzési jelentések szerint a Wagner csoport többtucatnyi - főleg afrikai - országban aktív, mindemellett szerepet vállalt az ukrajnai harcokban is.