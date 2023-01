Olaszország

Kemoterápiás kezelésre ment a szicíliai maffiavezér, amikor elfogták

Harmincötezer eurót érő svájci karórát viselt letartóztatásakor Matteo Messina Denaro a szicíliai Cosa Nostra maffiaszervezet főnöke, akit egy kiemelt biztonságú börtönbe szállítottak a palermói ügyészség hétfői sajtótájékoztatóján elhangzottak szerint.



Hatalmas érdeklődés kísérte a Matteo Messina Denaro elfogását koordináló palermói ügyészcsoport tájékoztatóját a helyi csendőrségi parancsnokság épületében, amelyet az olasz televíziók, rádiók és internetes portálok is élőben közvetítettek.



Maurizio De Lucia palermói államügyész hangsúlyozta, hogy Matteo Messina Denaro letartóztatásával "az Olasz Köztársaság részlegesen ugyan, de lerója adósságát a maffia áldozatai iránt". Úgy vélte, hogy egy ennyire veszélyes bűnöző elfogása erőszak és bilincselés nélkül demokratikus országra utal.



Megjegyezte, betegsége ellenére Matteo Messina Denaro letartóztatása első óráiban nem nyújtott olyan benyomást, miszerint egészségi állapota összeegyeztethetetlen lenne a börtönnel. Kiemelte, hogy a maffiavezér elfogása nem jelenti a bűnszervezet legyőzését.



A helyettes-államügyész Paolo Guido hozzátette, hogy a letartóztatás pillanatában a maffiavezér luxuscikkeket viselt, példaként említette a 35 ezer eurót érő karórát, melyet egy ismert svájci márka személyre szabva gyárt a megrendelőknek.



A sajtókonferencián feltárták Matteo Messina Denaro elfogásának néhány részletét, melyek szerint a hosszú nyomozás az utolsó három napban gyorsult fel, miután bizonyossá vált, hogy a bűnöző Palermo onkológiai klinikájára készül kemoterápiás kezelésre.



Matteo Messina Denaro családtagjai és közeli emberei telefonjait hónapok óta szünet nélkül lehallgatták: a személyek tisztában voltak ezzel, ezért megpróbáltak egymással rejtjelesen beszélni, de azt nem tudták eltitkolni, hogy a maffiavezér beteg és kórházi kezelésre szorul. Ez jelentett fordulatot, mivel a hatóságok nekiláttak ellenőrizni a rákos betegséggel kezelt, hasonló korú férfi betegeket: így akadtak rá egy Andrea Bonafede nevű betegre, aki az utóbbi két évben hat alkalommal is megfordult a palermói La Maddalena klinikán. Az igazi Bonafede azonban mint kiderült nem volt beteg, a nevét viselő személy pedig megfelelt a Matteo Messina Denaróról készített fantomképeknek.



A klinika épületét és környékét a csendőrség speciális egysége (Ros) már hétfő kora reggel hermetikusan lezárta: a közölt videofelvételek szerint Matteo Messina Denarót a klinikához közeli egyik utcában, egy bár küszöbén vették őrizetbe.



Egy csendőr megközelítette, személyazonosságát tudakolva, ő pedig megértve a helyzetet közölte: "Matteo Messina Denaro vagyok".

A maffiavezért először a legközelebbi csendőrkaszárnyába vitték, majd onnan Boccadifalco katonai repülőterére, ahonnan az egyik legmagasabb biztonsági fokozatú börtönbe szállították. Tartózkodási helyét nem közölték. Őrizetbe vették a Matteo Messina Denarót a klinikáig kocsival elkísérő Giovani Luppinót is.



A hatósági beszámolók szerint a klinika vezetőségének nem volt tudomása a csendőrségi akcióról, a személyzet ellenőrzése folyamatban van. Lefoglalták a Matteo Messina Denaróra vonatkozó teljes klinikai dokumentációt, mely szerint az emésztőrendszert érintő Crohn-betegségben szenved, a szicíliai Marsala városában vastagbél műtéten esett át, majd a palermói klinikán májműtéten. Utóbbi beavatkozást a Covid-19 időszakában hajtották végre, amikor csak a sürgős műtéteket végezték. Álnévvel három védőoltást is kapott a Sars-Cov2 vírus ellen.



Teo Luzi csendőrparancsnok elmondta, hogy a maffiavezért "hagyományos" nyomozási eszközökkel, az úgynevezett dalla Chiesa-módszerrel fogták el, amelyet az 1982-ben maffiamerényletben meggyilkolt Carlo Alberto dalla Chiesa csendőrtábornok alkalmazott, és a legszélesebb adatgyűjtést jelenti az utcákon hallott információktól kezdve a telefonhívások lehallgatásán át a közigazgatási adatbank átfésüléséig. Elmondták, hogy a hatósági munka még a karácsonyi ünnepek alatt sem állt le.



A számítások szerint a maffiavezér vagyona közel 13 millió eurót tehet ki, ami nem soknak számít az utóbbi évtizedekben a nevéhez köthető és a hatóságok lefoglalta ingatlanok, vállalkozások értékéhez képest, amely megközelítette a négymilliárdot.



A letartóztatás jelentőségét bizonyította, hogy hétfőn Giorgia Meloni miniszterelnök is Palermóba sietett, ahol lerótta kegyeletét az 1992-ben maffiamerényletben meggyilkolt ügyész Giovanni Falcone és a bíró Pietro Borsellino emlékműve előtt. Az Olasz Köztársaság szép napjáról beszélt a szicíliai Sergio Mattarella államfő, akinek politikus fivére 1980-ban lett maffiagyilkosság áldozata.



Matteo Messina Denarót utolsóként sikerült letartóztatni az olasz állam és a Cosa Nostra között 1992-ben és 1993-ban tetőzött harc maffiavezérei közül. Az utóbbi harminc évben védelem alatt élő Antonino Di Matteo szicíliai államügyész nyilatkozata szerint, ha Matteo Messina Denaro "együttműködik, az államnak készen kell állnia meghallgatnia az igazságot". Arra utalt, hogy a maffiafőnök megnevezhetné az ügyészgyilkosságok elrendelőit. Hozzátette: a harminc éves bujkálás arra utal, hogy Messina Denaro "túl sokáig élvezett védelmet a legmagasabb köröktől".



Salvatore Borsellino, a meggyilkolt bíró testvére, úgy látta, Matteo Messina Denaro elfogása nem véletlen, a maffia átadta megöregedett és beteg vezérét, hogy újabbakkal helyettesítse.