Háború

A NATO tankok égni fognak - Kreml

Kijev külföldi támogatói, akik tankok és más nehézfegyverek szállítására esküdtek fel Ukrajnának, nem törődnek az ukránok életével, és az motiválja őket, hogy Oroszországnak ártani akarnak - jelentette ki Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője.



A Lengyelország és Nagy-Britannia által tett ígéretek, miszerint harckocsikat szállítanak Kijevnek, azt jelzik, hogy azt akarják, hogy az ukrajnai konfliktus tovább fokozódjon - mondta az orosz tisztségviselő hétfőn újságíróknak. Ezek a fegyverek azonban nem fogják megváltoztatni a konfliktus kimenetelét - tette hozzá.



"Azok a harckocsik eléghetnek és elégnek, mint a többi [fegyver]" - jelentette ki Peszkov.



Oroszország negatívan viszonyul a tervezett szállítmányokhoz, és újabb bizonyítéknak tartja, hogy az azokat szállító országok "eszközként használják [Ukrajnát] oroszellenes céljaik eléréséhez" - tette hozzá.



A NATO és számos egyes tagállam ígéretet tett arra, hogy komolyabb fegyvereket szállít Ukrajnának. A brit kormány 14 Challenger szállítására tett ígéretet, míg az Egyesült Államok, Franciaország és Németország gyalogsági harcjárművek küldését vállalta.



Lengyelország is kifejezte szándékát, hogy német gyártmányú Leopard harckocsikat küld az országnak, bár Berlin figyelmeztetett, hogy a beleegyezése nélkül ez sérti a fegyverexport-megállapodást, amelynek értelmében a páncélosokat eleve Lengyelországba szállították.



A szállító országok most pénteken találkoznak a németországi Ramstein amerikai légitámaszponton, ez lesz a hetedik ilyen jellegű találkozó azóta, hogy Oroszország csaknem tizenegy hónappal ezelőtt csapatokat küldött a szomszédos államba. Moszkva a NATO Ukrajnába való kúszó terjeszkedését nevezte meg nemzetbiztonságát fenyegető veszélyként és a katonai művelet egyik fő okaként.



Jens Stoltenberg NATO-főtitkár fontosnak nevezte "a nehéz haditechnikai eszközökre vonatkozó legutóbbi ígéreteket" Ukrajnának, és arra számít, hogy a közeljövőben továbbiakra is sor kerül.