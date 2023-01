Jog

Több tízezren tüntettek Tel-Avivban a tervezett izraeli jogi változtatások ellen

A rendőrség szerint nyolcvanezren tüntettek Tel-Avivban szombat este a tervezett izraeli jogi változtatások ellen - jelentette a helyi média.



"A jobboldali táborra szavazók milliói tudtak az igazságszolgáltatás átfogó reformjának szándékáról" - mondta Benjámin Netanjahu miniszterelnök vasárnap reggel, a kormány tervei elleni szombat esti tüntetésekre reagálva.



Szombat este Tel-Avivban a Habima, a helyi nemzeti színház előtti téren a szakadó eső ellenére a rendőrség szerint nyolcvanezer ember tüntetett a Jarív Levin igazságügyi miniszter által bejelentett tervek ellen, amelyek célja szerintük az igazságszolgáltatási rendszer gyengítése, s a kormány hatalmának növelése.



Tel-Aviv mellett Jeruzsálemben is tömegek demonstráltak Jichák Hercog államelnöki rezidenciájánál, és Haifán is ezrek gyűltek össze, hogy tiltakozzanak a változtatások ellen.



Netanjahu jobboldali koalíciójának szilárd, 64 fős többsége van a 120 fős izraeli parlamentben, a kneszetben.



A kormányfő a három hatalmi ág, a törvényhozás, a végrehajtó hatalom és az igazságszolgáltatás egyensúlyának helyreállítására hivatkozik. Alkotói azzal indokolják a Levin által előterjesztett törvényjavaslatokat, hogy erősíteni fogják a választásokon demokratikus legitimitást nyert kormány hatalmát az igazságügyi rendszerben dolgozó, az állam működésének törvényességét és alkotmányosságát ellenőrző, meg nem választott "hivatalnokokkal" szemben.



A javaslatok bírálói szerint viszont a jelenleg hatodik kormányfői ciklusát töltő Netanjahu csökkenteni szeretné az alkotmánybíróságként is működő izraeli legfelsőbb bíróság jogköreit a bírák politikusi kinevezésével, valamint a normakontroll lehetőségének csökkentésével, hogy kevésbé tudják felülbírálni törvényességi szempontból a kneszetben születő törvényeket. A bírálók - köztük a legfelsőbb bíróság elnöke és a főügyész - szerint a változások megbénítanák az igazságszolgáltatást, csorbítanák a bírói függetlenséget, elősegítenék a korrupciót, gyengítenék a kisebbségek jogait, valamint az izraeli bírósági rendszer hitelességének csorbulásával megakadályoznák az ország védekezését esetleges háborús bűnök ügyében a hágai székhelyű Nemzetközi Büntetőbíróság előtt.



Jichák Hercog államfő vasárnap reggel kijelentette, azon dolgozik, hogy "megakadályozza a történelmi alkotmányos válságot", de azt is hozzátette, hogy "őszintén beismeri, hogy nem biztos ennek sikerében".



Jaír Lapid előző kormányfő, a centrista Van Jövő és a parlamenti ellenzék vezére vasárnap reggel a Jediót Ahronót című újság hírportáljának adott interjújában népszavazást követelt a kormány tervezett jogi lépéseiről, amivel Reuven Rivlin volt államelnök felhívásához csatlakozott.