Nepáli légikatasztrófa - már a zuhanás előtt látszott, hogy elvesztették az irányítást a gép fölött - videó

Lezuhant a Yeti Airlines ATR 72-es típusú repülőgépe 68 utassal és a személyzet négy tagjával a fedélzetén vasárnap Nepálban, a fővárosból, Katmanduból Pokharába tartó belföldi járat közben.



A közösségi médiában közzétett videón látszik, hogy a gép alacsony magasságban repül a tragédia előtti pillanatokban.



A Kathmandu Post szerint egy mentőcsapat helikopterrel érkezett a baleset helyszínére. "A mentők már odaértek, és megpróbálják eloltani a tüzet" - mondta Gurudutta Dhakal helyi tisztviselő.



A jelentések szerint a repülőgép akkor zuhant le, amikor rossz időjárási körülmények között próbált leszállni a Pokhara nemzetközi repülőtéren, bár a felvételeken ennek nyoma sincs. Eddig annyit tudni, hogy 53 nepáli, 5 indiai, 4 orosz, 2 koreai, 1 ír, 1 argentin és 1 francia állampolgár tartózkodott a repülőn.



Pushpa Kamal Dahal miniszterelnök rendkívüli kormányülést hívott össze a mentési munkálatok koordinálására. A pokharai repülőtérről minden járatot felfüggesztettek.

Video of what seems to be moments before the crash of Yeti Airlines🇳🇵 ATR72 carrying 72 passengers near Pokhara Airport#aerowanderer #aviation #avgeek #nepal #yetiairlines pic.twitter.com/hk12Edlvpf