Légibaleset

Lezuhant egy utasszállító repülőgép Nepálban - videón az utolsó pillanatok

A Yeti Airlines járatán 68 utas és a személyzet négy tagja volt a fedélzeten - közölte a légitársaság. 2023.01.15 09:42 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

ALERT 🚨 Plane crash in Nepal: A Yeti Air ATR72 aircraft flying to Pokhara from Kathmandu has crashed, Aircraft had 72 passengers, 29 confirmed dead, there are some survivors - reports pic.twitter.com/K0iUtbp28c — Insider Paper (@TheInsiderPaper) January 15, 2023

Lezuhant a Yeti Airlines ATR 72-es típusú repülőgépe 68 utassal és a személyzet négy tagjával a fedélzetén vasárnap Nepálban, a fővárosból, Katmanduból Pokharába tartó belföldi járat közben.



A közösségi médiában közzétett videón látszik, hogy a gép alacsony magasságban repül a tragédia előtti pillanatokban.



A Kathmandu Post szerint egy mentőcsapat helikopterrel érkezett a baleset helyszínére. "A mentők már odaértek, és megpróbálják eloltani a tüzet" - mondta Gurudutta Dhakal helyi tisztviselő.



Jagannath Niroulát, a nepáli polgári légiközlekedési hatóság szóvivőjét a Reuters idézte, aki szerint legalább 40 ember meghalt. Az utasok között hat gyermek is volt - írta a Kathmandu Post.



A jelentések szerint a repülőgép akkor zuhant le, amikor rossz időjárási körülmények között próbált leszállni a Pokhara nemzetközi repülőtéren.



Pushpa Kamal Dahal miniszterelnök rendkívüli kormányülést hívott össze a mentési munkálatok koordinálására. A pokharai repülőtérről minden járatot felfüggesztettek.

#Nepal

72 passengers were on board. Plane crash at Pokhra International Airport. pic.twitter.com/igBoObcCDm — Aishwarya Paliwal (@AishPaliwal) January 15, 2023

The aircraft is 2007 built ATR 72-212A registered as 9N-ANC , and was delivered to Yet Airlines, Nepal in April 2019 from NOK Air. pic.twitter.com/XEIpZP3iXZ — FL360aero (@fl360aero) January 15, 2023