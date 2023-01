Életmód

Betiltanak minden fizikai kontaktust az Egyesült Királyság iskolái

Két brit iskola a héten bejelentette, hogy betiltja a diákok közötti fizikai érintkezés minden formáját - megtiltja a "kézfogást", az "ölelést" és a romantikus kapcsolatok kialakítását. A szülők panaszkodtak a helyi médiának, de az egyik iskola azzal érvelt, hogy „bármi megtörténhet”, ha a gyerekek normálisan szocializálódhatnak.



A chelmsfordi Hylands School és a southend-i Southchurch High School is bejelentést tett a héten.



A szülőknek írt levelében a Hylands igazgatóhelyettese, Catherine McMillan azt írta, hogy iskolája többé "nem tűr semmilyen fizikai kontaktust a közösségünkön belül" - számolt be kedden az EssexLive.



Ez magában foglal "bármilyen agresszív fizikai kontaktust, ölelkezést, kézfogást, pofont stb." - folytatta McMillan. "Ez azért van, hogy a gyermek biztonságban legyen. Ha a gyermeke megérint valaki mást, akár beleegyezik, akár nem, bármi megtörténhet. Ez sérüléshez vezethet, valaki nagyon kényelmetlenül érezheti magát, vagy valaki nem megfelelő módon érintkezik."



Az igazgatóhelyettes külön kiemelte, hogy a Hyland iskolában tilos lesz a "romantikus kapcsolatok" fenntartása, és az új szabályok megszegése "a kiváltságok elvesztését" vonja maga után a vétkes gyermek számára.



A szülőknek írt hasonló levélben Southchurch igazgatóhelyettese azt írta, hogy "a diákok nem érinthetik meg egymást, amíg a helyszínen tartózkodnak" - számolt be a BBC. Az iskola szóvivője azt állította, hogy a tilalom arra ösztönzi "a diákokat, hogy mindenkor udvariasan és előzékenyen viselkedjenek".



Az EssexLive-nak nyilatkozva az egyik Hyland-szülő "drákói" intézkedésnek nevezte a politikát.



"Van egy lányom, és ő és a barátai öleléssel üdvözlik egymást, de ha ezt most megteszik, akkor szembe kell nézniük azzal, hogy elkülönítésre kerülnek" - mondta a szülő. "Hatalmas felháborodást váltott ki a többi szülőnél ez. A világjárvány után, amikor mindenki ki volt éhezve az emberi kapcsolatokból, most mindent visszavet ez. Ez sem fog segíteni a diákok mentális egészségén".