Felrobbant a Litvániát és Lettországot összekötő gázvezeték

Felrobbant egy Litvániát és Lettországot összekötő gázvezeték pénteken, 17 kilométeres körzetben látható tűzgolyót okozva. A litván gázhálózat-üzemeltető vizsgálja a robbanást, de nem gyanakodnak idegenkezűségre.



A robbanás a vezeték egy szakaszán történt a litvániai Pasvalys régióban - közölte közleményében a hálózatüzemeltető Amber Grid. A robbanás két párhuzamos vezeték egyikét szakította meg. A vállalat közölte, hogy az incidens után azonnal elzárta a gázáramlást, hozzátéve, hogy a Pasvalys lakosainak ellátása a sértetlen vezetéken keresztül folytatódik.



Tűzoltókat küldtek a tűz oltására, de erőfeszítéseiket nehezítette, hogy a vezetékben maradt gáz tovább égett. A lángok mintegy 50 méter magasra csaptak fel, és 17 kilométerről is láthatóak voltak - jelentette a litván Delfi hírportál.



Az LRT litván műsorszolgáltató közölte, hogy a közeli Valakeliai falut elővigyázatosságból kiürítette a rendőrség, és mintegy 250 lakosát arra kérte, hogy hagyja el otthonát.



Nemunas Biknius, a Amber Grid igazgatója a Delfinek elmondta, hogy amint a tüzet eloltották, vizsgálatot indítanak. Hozzátette, hogy a vállalat egyelőre nem látta bizonyítékát "rosszindulatú eseménynek", de ennek ellenére megvizsgálják ennek lehetőségét.



A gázvezeték Litvánia északi régióiba, majd Lettországba szállít gázt. A lett oldalon nem jelentettek ellátási problémákat - mondta Raimonds Cudars energiaügyi miniszter.

