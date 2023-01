Erőszak

Török külügyminiszter: az Erdogan-bábu stockholmi fellógatása provokáció

Mevlüt Cavusoglu török külügyminiszter pénteken Ankarában azt mondta, hogy a Recep Tayyip Erdogan török elnököt jelképező bábu előző napi stockholmi fellógatása provokáció, amely ellen a NATO-csatlakozásra készülő Svédországnak harcolnia kell.



Cavusoglu olasz hivatali kollégájával, Antonio Tajanival folytatott megbeszélését követően tartott közös sajtótájékoztatón beszélt erről.



Törökország szerint a bábuakasztást annak a Kurdisztáni Munkáspártnak (PKK) a támogatói követték el, amelyet Ankara mellett az Európai Unió és az Egyesült Államok is terrorszervezetként tart nyilván.



Cavusoglu, aki a felszólalásában rasszista és gyűlöletkeltő bűncselekménynek nevezte az esetet, rámutatott: a PKK nem akarja, hogy Svédország NATO-tag legyen, és ennek megakadályozása érdekében mindent meg is tesz.



Egyúttal nehezményezte, hogy a PKK svédországi jelenléte és tevékenysége továbbra is fenáll. "Svédország vállalta, hogy megakadályozza ezt. Teljesítenie kell a vállalását." - emlékeztetett.



Ulf Kristersson svéd kormányfő pénteken "rendkívül súlyosnak" minősítette a történteket, és azt mondta, hogy Stockholm NATO-csatlakozása elleni szabotázsakcióról van szó, amely az ország biztonságát is veszélyezteti.



A török diplomácia vezetője Kristersson szavaira is reagált, és jelezte: "Svédországnak itt felelőssége van. E felelősség elől nem menekülhetnek el. Főleg nem csak elítéléssel."



Csütörtökön kurd tüntetők egy csoportja Stockholm történelmi városháza előtt egy póznára a lábánál fogva fellógatott egy bábut, amely Erdogant jelképezte.



Az ügy hatására a török külügyminisztérium bekérette Staffan Herrström ankarai svéd nagykövetet.



Erdogan ügyvédje, Huseyin Aydin az ankarai főügyészséggel közösen büntetőfeljelentést tett az elkövetők ellen.



Ibrahim Kalin török elnöki szóvivő "gusztustalannak és ocsmánynak" minősítette a bábuakasztást. Twitter-bejegyzésében arra figyelmeztetett, hogy Svédországnak lépéseket kell tennie az ügyben, különben nem számíthat előrelépésre a NATO-tagsággal kapcsolatosan. Mustafa Sentop, a török parlament elnöke pedig bejelentette, hogy törli a svéd házelnök jövő héten esedékes ankarai látogatását.