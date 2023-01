Azonosítatlan repülő tárgy

Növekszik az UFO-észlelések száma - Pentagon

Az amerikai kormányzati szerveknél 2021 és 2022 között jelentősen megnövekedett az azonosítatlan repülő tárgyakkal (UFO-kkal) kapcsolatos incidensek száma - derül ki a Pentagon csütörtökön közzétett új jelentésének titkosítás nélküli változatából.



A "2022 Annual Report on Unidentified Aerial Phenomena" (2022-es éves jelentés az azonosítatlan repülő jelenségekről) - leggyakrabban UFO-ként vagy UAP-ként emlegetett - dokumentumot a Pentagon Nemzeti Hírszerzési Igazgatóságának (ODNI) hivatala állította össze. Összesen 510 észlelésről szól, amelyeket 2022 augusztusának végéig dokumentáltak.



Ez a szám 144 UAP-jelentést tartalmaz, amelyeket a 2021 márciusát megelőző 17 évben vizsgáltak, és amelyeket az ODNI előzetes értékelésében számba vett. Az említett időpont és 2022 augusztusa között azonban a bejelentett UFO-észlelések száma az egekbe szökött, elérve a 366-ot.



A dokumentum ezt a növekedést részben annak tulajdonította, hogy "jobban megértették azokat a lehetséges fenyegetéseket, amelyeket az UAP-k jelenthetnek, akár repülésbiztonsági veszélyként, akár potenciális ellenséges gyűjtőplatformokként". A másik ok az "UAP-jelentéseket övező stigma csökkenése" - tette hozzá a jelentés.



A 366 újonnan regisztrált észlelésből 26-ot pilóta nélküli repülőgép-rendszerekként vagy annak látszó objektumként, 163-at pedig "léggömbként vagy léggömbszerű entitásként" azonosítottak. További 6-ot pedig zavaró jelenségnek tulajdonítottak. A Pentagon nem tudta megmagyarázni a fennmaradó 171 jelentést.



A jelentésben az is szerepel, hogy "az UAP események továbbra is korlátozott vagy érzékeny légtérben történnek, ami rávilágít a repülésbiztonsággal vagy az ellenséges gyűjtőtevékenységgel kapcsolatos lehetséges aggodalmakra". Ennek szellemében Washington "továbbra is vizsgálni fog minden olyan bizonyítékot, amely az UAP eseményekben való esetleges külföldi kormányzati részvételre utal" - tette hozzá a jelentés.



Októberben a New York Times meg nem nevezett amerikai tisztviselőkre hivatkozva arról számolt be, hogy a közelmúltban történt legtöbb ufóeseményről úgy vélik, hogy külföldi megfigyelési műveletekből, időjárási ballonokból vagy egyszerűen csak a levegőben szállított szemétből származik. Sue Gough, a Pentagon szóvivője akkor azt mondta, hogy bár a kormányzati szervek mindent megtesznek az UFO-k azonosítása érdekében, érzékelőik gyakran nem képesek "elegendő információt gyűjteni ahhoz, hogy pozitív attribúciót lehessen tenni".



Decemberben az amerikai védelmi minisztérium azt mondta, hogy bár sok jelentést kaptak megmagyarázhatatlan légi jelenségekről, nem találtak bizonyítékot idegenek tevékenységére.