Háború

Kijev szerint Ukrajna 'de facto' NATO-tag

Ukrajna már "de facto" tagja a NATO-nak - mondta Alekszej Reznyikov védelmi miniszter a BBC-nek adott, pénteken megjelent interjúban. A miniszter hozzátette, hogy "biztos" abban, hogy Kijev hivatalos csatlakozása a szövetséghez nincs már messze.



"Ukrajna mint ország, és Ukrajna fegyveres erői a NATO tagjává váltak. De facto, nem de jure. Mert vannak fegyvereink, és értjük, hogyan kell használni őket" - mondta Reznyikov.



A lapnak elmondta, biztos benne, hogy Kijev hamarosan még erősebb felszerelést kap Nyugatról, beleértve a nyugati gyártmányú harckocsikat és vadászrepülőgépeket.



Az Egyesült Államok és szövetségesei vonakodtak attól, hogy nagyobb fegyverzetet küldjenek Ukrajnának, mivel egyesek szerint egy ilyen lépés az eszkaláció kockázatával járna, és közvetlenül belerángatná őket a folyamatban lévő konfliktusba. Reznyikov elhárította ezeket az aggodalmakat, és puszta formalitásnak minősítette őket.



"Az eszkaláció következő szintjével kapcsolatos aggodalom számomra valamiféle protokoll" - mondta a miniszter. Azt is tagadta, hogy megjegyzéseit ellentmondásosnak lehetne tekinteni a Nyugat azon törekvése közepette, hogy elkerülje, hogy a harcokban részt vevő félként tekintsenek rá.



"Miért [lenne] ellentmondásos? Hiszen igaz. Ez tény" - mondta Kijev a NATO kapcsolatáról és a Nyugat katonai támogatásáról. "Biztos vagyok benne, hogy a közeljövőben de jure NATO-tagok leszünk" - tette hozzá a miniszter.



Moszkva Ukrajna esetleges NATO-csatlakozását nemzetbiztonsági fenyegetésnek tekinti, és a tavaly februárban indított katonai offenzíva egyik céljaként nevezte meg az ország semleges státuszának megteremtését.



Vlagyimir Zelenszkij ukrán elnök azt állította, hogy Ukrajna már 2022 júniusában de facto NATO-taggá válik. Ugyanezen év szeptemberében be is nyújtotta NATO-tagsági kérelmét, és gyorsított csatlakozási folyamatot sürgetett.



Maga a katonai blokk azonban kevésbé volt lelkes egy ilyen kilátás mérlegelésére. Novemberben a NATO megismételte ígéretét, hogy valamikor felveszi Ukrajnát, de azt mondta, hogy a kérdés egyelőre nincs napirenden. Clement Beaune francia Európa-ügyi miniszter 2022 tavaszán azt mondta, hogy a folyamat évtizedekig tarthat, Mark Rutte holland miniszterelnök pedig azt mondta, hogy túl sok NATO-tag teljesen ellenzi az ötletet.