Állati

Kígyót találtak a napközisek ebédjében, legalább 30 gyerek betegedett meg Bengáliában

A Mayureswar blokk egyik kerületi általános iskolájának mintegy 30 diákja megbetegedett, miután hétfőn a napközi étkezésben felszolgált ételt fogyasztotta. Az iskola dolgozója, aki az ételt főzte, azt is állította, hogy az egyik lencsével töltött edényben egy kígyót találtak.



"A gyerekeket a Rampurhat Medical College and Hospitalba kellett vinnünk, mivel hányni kezdtek" - mondta a PTI-nek. Dipanjan Jana, a körzet fejlesztési tisztviselője újságíróknak elmondta, hogy több falubelitől is érkeztek panaszok arról, hogy a gyerekek rosszul lettek a napközi étel elfogyasztása után. Azóta egy kivételével minden gyermeket kiengedtek a kórházból, de már ő is túl van az életveszélyen.



A Mamata Banerjee-kormány januártól áprilisig megújított menüt vezetett be az állami és állami támogatású általános iskolákban a január és április között felszolgált napközi étkeztetésben, amely csirkét és szezonális gyümölcsöket tartalmaz. Edddig általában rizst, hüvelyeseket, zöldségeket és esetenként szóját és tojást szolgáltak fel.



Az India Today azonban a helyiekre hivatkozva arról számolt be, hogy ez a lépés tisztán politikai jellegűnek tűnik. A lapnak azt mondták, hogy az új menü lehetővé tétele érdekében a kormány további 372 millió rúpiát költ a napközbeni étkeztetésre - heti 20 rúpiával többet gyermekenként. A költségeket teljes egészében az állam viseli.