Ukrajnai háború

Danyilov: a következő két-három hónap sorsdöntő lehet

A következő hónapok nagyon fontosak lesznek az Oroszország és Ukrajna közötti háborúban, mindkét fél döntő csatára készül - jelentette ki Olekszij Danyilov, az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi tanács (RNBO) titkára egy csütörtöki tévéműsorban.



"A következő két-három hónap nagyon fontos és szinte döntő lesz ebben az ütközetben, amelyre mi, és ellenségünk, az agresszor is készülünk" - fogalmazott a tisztségviselő. Az Ukrajinszka Pravda hírportál szerint ezt Danyilov azzal összefüggésben mondta, hogy Szergej Szurovikint az "orosz légierő atyjának" nevezett Valerij Geraszimov váltotta az ukrajnai orosz erők parancsnoki posztján.



Olekszij Hromov dandártábornok, az ukrán hadsereg műveleti főigazgatóságának helyettes főnöke csütörtöki sajtótájékoztatóján Geraszimov kinevezése kapcsán úgy vélekedett, hogy a megszálló csapatok vezetésében a gyakori személycserék az orosz csapatok irányításának problémáit jelzik.



"Azt figyelhetjük meg, hogy a megszálló ország fegyveres erőinek vezetésében rendszeresen történnek személyi változások. Ha minden rendben lenne, akkor nem lennének ilyen gyakoriságú személycserék. A közelmúltban bekövetkezett személyi változások azt jelzik, hogy soraikban össze kell vonni a csapatok irányítását. Nem minden sikerül úgy, ahogy ők szeretnék" - fejtette ki véleményét Hromov.



A katonai vezető elmondta: az ukrán fegyveres erők vezérkara arra számít, hogy a közeljövőben az orosz csapatok igyekeznek elfoglalni a donyecki régió teljes területét, majd ezt követően a zaporizzsjai régióban folytatják az előrenyomulást.



Szavai szerint a vezérkar azt is előrevetíti, hogy az orosz erők változatlanul indítanak rakéta- és légicsapásokat Ukrajna-szerte a létfontosságú infrastrukturális létesítmények ellen. Hozzátette, hogy Ukrajna elfoglalására vonatkozó tervei megvalósítása érdekében Oroszország nagyszabású intézkedéseket jelentett be a fegyveres erők megreformálására, egyebek mellett a teljes létszám 1,5 millióra való növelését és legalább 20 új hadosztály felállítását.



"A vezérkar úgy véli, hogy az Oroszországi Föderáció legutóbbi lépései a Kreml azon szándékáról tanúskodnak, hogy hosszú távú konfrontációra és nagyszabású harci cselekményekre készül. Az ellenség fő célja hazánk teljes területének elfoglalása és Ukrajna államiságának megsemmisítése" - foglalta össze a dandártábornok.



Hromov szerint helytelen latolgatni, hogy a donyecki régióban lévő Szoledar városának - amelyért véres csaták zajlanak - hány százalékát ellenőrzik jelenleg az ukrán, és hány százalékát az orosz erők. "Szoledarral kapcsolatban: heves csaták dúlnak, kissé helytelen százalékosan megbecsülni, hogy a város mekkora részét ellenőrizzük mi, és mekkorát igyekszik ellenőrizni az ellenség. Folynak a harcok, amelyek hevesek. Egyelőre ennyi" - fogalmazott a katonai vezető.

Az ukrán különleges erők parancsnoksága csütörtökön közölte, hogy a Szoledarért vívott harcokban több mint száz orosz katona halt meg, az ukrán erők tüzérséget és Tocska-U taktikai rakétarendszert alkalmaztak a támadó orosz csapatok ellen.