Nukleáris esemény

Uránt találtak a Heathrow repülőtéren

A brit terrorelhárító rendőrség vizsgálja egy uránnal szennyezett szállítmány érkezését a londoni Heathrow repülőtérre. Az eset riadalomhullámot keltett a helyi médiában.



Az elfogásról - amelyre december 29-én került sor - először a The Sun bulvárlap adott hírt. A felfedezést meghiúsított "nukleáris összeesküvésként" lefestő újság kedden azt állította, hogy a "halálos szállítmány" Pakisztánból származik, és Ománon keresztül egy iráni állampolgárnak küldték Nagy-Britanniába.



A londoni Metropolitan Police azonban újságíróknak elmondta, hogy a határőrség emberei egy rutinellenőrzés során "nagyon kis mennyiségű fertőzött anyagot" azonosítottak, ami terrorizmusellenes vizsgálatot indított.



Richard Smith, a Met terrorizmus elleni osztályának parancsnoka elmondta, hogy a csomag "úgy tűnik, hogy nem kapcsolódik közvetlen fenyegetéshez", és "a szakértők értékelése szerint nem jelent veszélyt a lakosságra".



A BBC névtelen forrásokra hivatkozva arról számolt be, hogy az urániumot egy fémhulladék-szállítmányban találták, és "rossz kezelés" következtében kerülhetett oda.



A The Sun beszámolója médiafelhajtást váltott ki Nagy-Britanniában. A bulvárlap idézett egy volt nukleáris védelmi parancsnokot, aki szerint az anyagot "piszkos bombához használhatták", egy másik "volt katonai vezető" pedig azt mondta, hogy azt "merénylethez" is felhasználhatták volna. A Daily Mail azt állította, hogy a nyomozók a "piszkos bomba" szempontját követik, míg a Daily Express egy állítólagos biztonsági szakértőre hivatkozva az incidenst egy tényleges bombatervezet "szárazpróbájának" nevezte.



Egyik állításra sincs bizonyíték, és Smith szerint az incidens azt bizonyítja, hogy a Heathrow-n az átvizsgálási folyamat pontosan úgy működik, ahogyan kell.