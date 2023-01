Ukrajnai háború

Karácsony Gergely Kijevben: Magyarország az ukrán nép barátja

Magyarország az ukrán nép barátja - mondta Karácsony Gergely főpolgármester szerdán Kijevben a budapesti önkormányzat portáljának tudósítása szerint.



Az enbudapestem.hu közölte, hogy Vitalij Klicsko ukrán főpolgármester meghívására Ukrajnába látogattak a Szabad Városok Szövetségének tagjai: Karácsony Gergely Budapest, Matús Vallo Pozsony, Rafal Trzaskowski Varsó és Zdenek Hrib Prága főpolgármestere. A tervezett program szerint a főpolgármesterek magas rangú ukrán tisztviselőkkel, Bucsa város polgármesterével és vezető uniós diplomatákkal is találkoznak.



A cikk a kijevi látogatás céljának nevezte annak áttekintését, hogy a szövetség fővárosai milyen infrastrukturális és humanitárius segítséget tudnak nyújtani az orosz háborús agressziótól szenvedő Kijev városának és az ukrán főváros polgárainak.



A tudósítás szerint Vitalij Klicsko a tanácskozáson arról beszélt, hogy Kijevben 150 ember, köztük négy gyerek halt meg és hatszáz épület vált romhalmazzá, egyúttal terrorizmusnak és népirtásnak minősítette a fegyveres konfliktust, mondván, a háborúban vannak szabályok, Ukrajnában viszont idősek, gyerekek halnak meg. Vitalij Klicsko felidézte továbbá, hogy néhány hete a fővárosban teljes áramszünet volt, majd megköszönte a Kijevnek küldött generátorokat, buszokat, és "minden segítséget".



Az enbudapestem.hu beszámolója szerint Vitalij Klicsko úgy fogalmazott, hogy "embereink, polgáraink élete nemcsak a mi, hanem az önök kezében is van", azt is jelezve, hogy Ukrajnában 3,6 millió ember kénytelen volt elhagyni lakhelyét, hogy az országon belül találjon biztonságos menedéket. Egyúttal utalt arra, hogy mínusz 10-30 fokos hideg várható és városa segítség nélkül nem tudja túlélni a helyzetet.



A tudósítás szerint a kijevi főpolgármester Rafal Trzaskowski kérdésére kifejtette, hogy a számukra biztosított "pénz és a támogatás nagyon fontos", egyúttal jelezte, hogy mentő- és tűzoltóautókra, valamint transzformátorokra van szükségük.



Zdenek Hrib, Prága főpolgármestere ugyancsak népirtásnak és terrorizmusnak nevezte "az orosz hadsereg harcát az ukrán civilek ellen" - olvasható az összeállításban.



A cikk szerint Karácsony Gergely arról beszélt, hogy Magyarország az ukrán nép barátja. "Tudjuk, hogy a magyar kormány nem őszinte a háborúval kapcsolatban. De tudjuk azt is, hogy a budapestiek értik, mi történik Ukrajnában. Tudjuk, hogy önök egy szabad világért harcolnak" - fogalmazott a budapesti főpolgármester az enbudapestem.hu tudósítása szerint.



Budapest főpolgármestere a tanácskozás után azt mondta: "ne felejtsék el, a magyar nép nem azonos a magyar kormánnyal". Azt hangoztatta: "tudjuk, hogy a magyar kormány nem őszinte a háborúval kapcsolatban".

"De a magyar kormány nem egyenlő Magyarországgal. Rengeteg magyar, a budapestiek többsége pontosan érti, mi történik Ukrajnában. Tudjuk, hogy önök egy szabad világért harcolnak az orosz agresszor ellen. Mi Ukrajna mellett állunk, Budapest szabad és szolidáris város" - mondta Karácsony Gergely, aki a "sokmillió magyar üzenetét tolmácsolta az ukránoknak, miszerint tartsanak ki" - olvasható a cikkben.



"Tudjuk: ez a harc nem csak Ukrajna és Oroszország harca, ez a harc a jó és a gonosz harca. És csak a jók győzhetnek" - fogalmazott Karácsony Gergely az önkormányzati portál beszámolója alapján.